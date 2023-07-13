快訊

考法歷年來罕見！白色恐怖入題 112分科歷史解答出爐

吃到飽價位直逼米其林！頂級Buffet「饗 A Joy」晚餐1人破4千 台灣還有哪些高貴自助餐？

「白飯之亂」燒不停 餐飲業揭密吃到飽 消費者想吃回本不可能？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中6處易溺水地點 請家長提醒孩子別靠近

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市主要危險水域地圖。圖／台中市教育局提供
台中市主要危險水域地圖。圖／台中市教育局提供

夏日炎炎，民眾喜歡到溪邊戲水，台中市教育局公布台中市東勢區及和平區附近的中嵙溪水域等6處易溺水地點，呼籲避免前往戲水，也提醒家長多留意孩子的動向，安排正當休閒活動，如欲從事水域活動，應選擇安全有救生員的合格水域，才能玩得盡興又安全。

教育局指出，近年學生溺水原因多為同儕結伴前往溪河流未有救生員的水域戲水，或未注意潮汐變化、不諳水深等；除了台中市11處危險水域之外，教育局也統計出6處易溺水地點，提醒民眾及學生務必留意戲水安全，遠離危險水域，確保自身安全。

教育局統計6處易溺水地點，包括東勢區及和平區附近的中嵙溪水域、太平區坪林橋至溪洲橋及大里區大里橋附近的大里溪水域、西屯區西屯路三段附近筏子溪水域、大里區及太平區附近的草湖溪水域、東勢區沙連溪新嵙橋附近水域、太平區頭汴坑溪北田路3號橋附近水域。

教育局長蔣偉民表示，教育局每年挹注2000多萬元辦理游泳教學，強化學生游泳與自救能力、水域求生知能，並定期辦理守望員研習，加強教師從事游泳教學突發狀況的危機處理能力，同時強化學生與家長的水域安全觀念，暑假前發送各校宣導單張及設計「危險水域地點標示圖」，並向全校師生防溺宣導，也在校園外懸掛防溺宣導布條，提醒民眾戲水相關注意事項。

蔣偉民說，為維護民眾及學生安全，教育局自今年4月起，聯合觀光旅遊局、警察局、消防局、各區公所及各水域主管機關等，針對台中市主要危險水域進行不定期聯合稽查取締與勸導工作，如現場發現民眾戲水將勸導驅離。

台中市學生游泳教學。圖／台中市教育局提供
台中市學生游泳教學。圖／台中市教育局提供

溺水

延伸閱讀

新北17處有救生員水域公開 紅十字會教溺水救人5招

桃園少年慶祝放榜戲水3溺斃 檢警相驗死因出爐

慶放榜卻天人永隔…小烏來宇內溪4年奪4命 溺水熱點曝

影／桃園國三7畢業生深潭玩水...2人溺水不治 家屬痛哭：高中才剛放榜

相關新聞

1年2次救活OHCA患者 吳可芸全國救護志工菁英殊榮

彰化縣消防局彰化東區義消分隊隊員吳可芸，投入義消8年來，只要救護勤務鈴聲一響，都當仁不讓，2020年更有2次將OHCA患...

台中6處易溺水地點 請家長提醒孩子別靠近

夏日炎炎，民眾喜歡到溪邊戲水，台中市教育局公布台中市東勢區及和平區附近的中嵙溪水域等6處易溺水地點，呼籲避免前往戲水，也...

台南南區公所首辦社造夏令營 限名額一連三天走訪社區

台南南區區公所針對各社區特色，每年都會盤點資源， 推動社區文化或達人技藝供民眾體驗。今年更是將社區營造與夏令營結合，將在...

身障車格太小 中市允改善

身障人士因輔具所需空間較大，駕車時大多放置於後車廂，台中有民眾指出，部分身障停車格緊鄰其他車格，導致停妥後，無法開啟後車...

興大找到「首烏79號」抗老化 盼推廣發展高經濟農產

中藥材何首烏有「首烏飢素」，有助刺激生長激素生成，達到抗老化、養生效果。中興大學團隊考量台灣首烏藥材多來自中國大陸，產學...

南投擬斥資3652萬元 重建埔里地政所舊宿舍

南投埔里地政事務所職務宿舍空間陳舊，住宿環境欠佳，地方盼有效活化利用，縣長許淑華今會勘，認為建築物老舊，且周邊環境窳陋已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦