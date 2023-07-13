台中6處易溺水地點 請家長提醒孩子別靠近

夏日炎炎，民眾喜歡到溪邊戲水，台中市教育局公布台中市東勢區及和平區附近的中嵙溪水域等6處易溺水地點，呼籲避免前往戲水，也提醒家長多留意孩子的動向，安排正當休閒活動，如欲從事水域活動，應選擇安全有救生員的合格水域，才能玩得盡興又安全。

教育局指出，近年學生溺水原因多為同儕結伴前往溪河流未有救生員的水域戲水，或未注意潮汐變化、不諳水深等；除了台中市11處危險水域之外，教育局也統計出6處易溺水地點，提醒民眾及學生務必留意戲水安全，遠離危險水域，確保自身安全。

教育局統計6處易溺水地點，包括東勢區及和平區附近的中嵙溪水域、太平區坪林橋至溪洲橋及大里區大里橋附近的大里溪水域、西屯區西屯路三段附近筏子溪水域、大里區及太平區附近的草湖溪水域、東勢區沙連溪新嵙橋附近水域、太平區頭汴坑溪北田路3號橋附近水域。

教育局長蔣偉民表示，教育局每年挹注2000多萬元辦理游泳教學，強化學生游泳與自救能力、水域求生知能，並定期辦理守望員研習，加強教師從事游泳教學突發狀況的危機處理能力，同時強化學生與家長的水域安全觀念，暑假前發送各校宣導單張及設計「危險水域地點標示圖」，並向全校師生防溺宣導，也在校園外懸掛防溺宣導布條，提醒民眾戲水相關注意事項。