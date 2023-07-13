台南南區公所首辦社造夏令營 限名額一連三天走訪社區
台南南區區公所針對各社區特色，每年都會盤點資源， 推動社區文化或達人技藝供民眾體驗。今年更是將社區營造與夏令營結合，將在7月27日至29日首度舉辦三天「社造夏令營」，讓學童能夠前往社區了解環境教育及地方文化產業。
公所指出，報名人數限額40位，3天全程參加600元，報名單天費用為250元。
區公所表示，此次夏令營將到4個社區進行課程，如前往金華里香草園，以香草植物製作酒精噴霧；去國宅里種子館巡禮，了解各種台灣原生種種子。除此之外也將讓學生親手製懷舊童玩，遠離3C產品。更邀請鯤鯓里內從事海洋環保教育的青年，用蚵殼磨碎加工的杯墊，讓小朋友彩繪。從中也能傳遞海洋環境教育及海廢如何再利用等議題。
南區區長蕭琇華表示，此次夏令營有別過去都以團康、大地遊戲為主，今年將社區長期經營的產業元素，透過手作及遊戲讓地方文化的傳遞更加深化。希望能夠讓學童們，對生活周遭人、事、物多加關心，成為夏令營的額外收穫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言