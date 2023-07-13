快訊

考法歷年來罕見！白色恐怖入題 112分科歷史解答出爐

吃到飽價位直逼米其林！頂級Buffet「饗 A Joy」晚餐1人破4千 台灣還有哪些高貴自助餐？

「白飯之亂」燒不停 餐飲業揭密吃到飽 消費者想吃回本不可能？

台南南區公所首辦社造夏令營 限名額一連三天走訪社區

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南南區公所舉辦暑期夏令營將到4個社區進行課程，包括前往金華里香草園，以香草植物製作酒精噴霧；去國宅里種子館巡禮，了解各種台灣原生種種子。記者李文德／翻攝
台南南區公所舉辦暑期夏令營將到4個社區進行課程，包括前往金華里香草園，以香草植物製作酒精噴霧；去國宅里種子館巡禮，了解各種台灣原生種種子。記者李文德／翻攝

台南南區區公所針對各社區特色，每年都會盤點資源， 推動社區文化或達人技藝供民眾體驗。今年更是將社區營造夏令營結合，將在7月27日至29日首度舉辦三天「社造夏令營」，讓學童能夠前往社區了解環境教育及地方文化產業。

公所指出，報名人數限額40位，3天全程參加600元，報名單天費用為250元。

區公所表示，此次夏令營將到4個社區進行課程，如前往金華里香草園，以香草植物製作酒精噴霧；去國宅里種子館巡禮，了解各種台灣原生種種子。除此之外也將讓學生親手製懷舊童玩，遠離3C產品。更邀請鯤鯓里內從事海洋環保教育的青年，用蚵殼磨碎加工的杯墊，讓小朋友彩繪。從中也能傳遞海洋環境教育及海廢如何再利用等議題。

南區區長蕭琇華表示，此次夏令營有別過去都以團康、大地遊戲為主，今年將社區長期經營的產業元素，透過手作及遊戲讓地方文化的傳遞更加深化。希望能夠讓學童們，對生活周遭人、事、物多加關心，成為夏令營的額外收穫。

台南南區公所舉辦暑期夏令營，邀請鯤鯓里內從事海洋環保教育的青年，用蚵殼磨碎加工的杯墊讓小朋友彩繪。從中也傳遞海洋環境教育及海廢如何再利用等議題。記者李文德／翻攝
台南南區公所舉辦暑期夏令營，邀請鯤鯓里內從事海洋環保教育的青年，用蚵殼磨碎加工的杯墊讓小朋友彩繪。從中也傳遞海洋環境教育及海廢如何再利用等議題。記者李文德／翻攝

夏令營 社區營造

延伸閱讀

向毒草銀膠菊宣戰 金門向中央爭取預算鼓勵社區動員移除

台中9位里長伯服務好口碑 地方肯定獲內政部表揚「特優里長」

促消費再施力 陸商務部推「便民生活圈三年計劃」

屏東農村社區推餐桌體驗特色食材搭配遊程 20日開賣

相關新聞

1年2次救活OHCA患者 吳可芸全國救護志工菁英殊榮

彰化縣消防局彰化東區義消分隊隊員吳可芸，投入義消8年來，只要救護勤務鈴聲一響，都當仁不讓，2020年更有2次將OHCA患...

台中6處易溺水地點 請家長提醒孩子別靠近

夏日炎炎，民眾喜歡到溪邊戲水，台中市教育局公布台中市東勢區及和平區附近的中嵙溪水域等6處易溺水地點，呼籲避免前往戲水，也...

台南南區公所首辦社造夏令營 限名額一連三天走訪社區

台南南區區公所針對各社區特色，每年都會盤點資源， 推動社區文化或達人技藝供民眾體驗。今年更是將社區營造與夏令營結合，將在...

身障車格太小 中市允改善

身障人士因輔具所需空間較大，駕車時大多放置於後車廂，台中有民眾指出，部分身障停車格緊鄰其他車格，導致停妥後，無法開啟後車...

興大找到「首烏79號」抗老化 盼推廣發展高經濟農產

中藥材何首烏有「首烏飢素」，有助刺激生長激素生成，達到抗老化、養生效果。中興大學團隊考量台灣首烏藥材多來自中國大陸，產學...

南投擬斥資3652萬元 重建埔里地政所舊宿舍

南投埔里地政事務所職務宿舍空間陳舊，住宿環境欠佳，地方盼有效活化利用，縣長許淑華今會勘，認為建築物老舊，且周邊環境窳陋已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦