台南南區公所首辦社造夏令營 限名額一連三天走訪社區

台南南區區公所針對各社區特色，每年都會盤點資源， 推動社區文化或達人技藝供民眾體驗。今年更是將社區營造與夏令營結合，將在7月27日至29日首度舉辦三天「社造夏令營」，讓學童能夠前往社區了解環境教育及地方文化產業。

公所指出，報名人數限額40位，3天全程參加600元，報名單天費用為250元。

區公所表示，此次夏令營將到4個社區進行課程，如前往金華里香草園，以香草植物製作酒精噴霧；去國宅里種子館巡禮，了解各種台灣原生種種子。除此之外也將讓學生親手製懷舊童玩，遠離3C產品。更邀請鯤鯓里內從事海洋環保教育的青年，用蚵殼磨碎加工的杯墊，讓小朋友彩繪。從中也能傳遞海洋環境教育及海廢如何再利用等議題。