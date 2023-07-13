身障車格太小 中市允改善

身障人士因輔具所需空間較大，駕車時大多放置於後車廂，台中有民眾指出，部分身障停車格緊鄰其他車格，導致停妥後，無法開啟後車廂，需先臨停格外，取出輔具安置身障者，暫時獨留其在人行道或路旁，應是便民設施，卻造成更大不便及危險。

中市交通局表示，考量身障朋友停車後，有輪椅或身障輔具取用及操作空間需求，交通局已研議取消路邊身障車格後方的停車格位，並增繪紅線，保留足夠空間。

市議員陳淑華接獲一位身障者母親陳情，說她有個極重度、全癱多重障礙的孩子，無法承坐一般輪椅，需使用可臥躺的特製輪椅，但因體積大，外出時都需駕駛廂型車，才可放置於後車廂移動。

她說，廂型車後廂多是上掀車門，欲停路邊身障車格時，後方常接連著其他車格，兩車之間空間不足，無法掀開後車廂門取輔具，僅能先臨停格外，取出輔具，將孩子暫時安置在路邊，再將車停妥，實在相當危險。

陳淑華說，中市路邊身障車格已接近需有2%規定，但設置時卻未考量身障車輛使用，尤其現有專用車輛在車尾安裝輪椅升降設備，需足夠空間，才能讓身障者順利上下車，要求市府全面檢討改善，勿讓貼心美意大打折扣。

交通局表示，持續盤點須調整改善的路邊身障車格，並已選定身障者使用頻率較高的車格，優先調整改善，未來也將持續檢討車格規畫，提供良好停車環境。

中市停管處表示，依交通部「車格位與靜停標線劃設原則」，路邊身障停車格比照一般格位，若為個別車格，採長5公尺、寬2公尺設計，並接續2公尺的黃叉格線，若為連續車格，則採長6公尺、寬2公尺規格，並加上藍色框線識別。