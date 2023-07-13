聽新聞
test
0:00 / 0:00

身障車格太小 中市允改善

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲／台中報導
台中有民眾指出，部分身障停車格緊鄰其他車格，導致停妥後無法開啟後廂取出輔具，對身障人士的便利性大打折扣。記者劉柏均／攝影
台中有民眾指出，部分身障停車格緊鄰其他車格，導致停妥後無法開啟後廂取出輔具，對身障人士的便利性大打折扣。記者劉柏均／攝影

身障人士因輔具所需空間較大，駕車時大多放置於後車廂，台中有民眾指出，部分身障停車格緊鄰其他車格，導致停妥後，無法開啟後車廂，需先臨停格外，取出輔具安置身障者，暫時獨留其在人行道或路旁，應是便民設施，卻造成更大不便及危險。

中市交通局表示，考量身障朋友停車後，有輪椅或身障輔具取用及操作空間需求，交通局已研議取消路邊身障車格後方的停車格位，並增繪紅線，保留足夠空間。

市議員陳淑華接獲一位身障者母親陳情，說她有個極重度、全癱多重障礙的孩子，無法承坐一般輪椅，需使用可臥躺的特製輪椅，但因體積大，外出時都需駕駛廂型車，才可放置於後車廂移動。

她說，廂型車後廂多是上掀車門，欲停路邊身障車格時，後方常接連著其他車格，兩車之間空間不足，無法掀開後車廂門取輔具，僅能先臨停格外，取出輔具，將孩子暫時安置在路邊，再將車停妥，實在相當危險。

陳淑華說，中市路邊身障車格已接近需有2%規定，但設置時卻未考量身障車輛使用，尤其現有專用車輛在車尾安裝輪椅升降設備，需足夠空間，才能讓身障者順利上下車，要求市府全面檢討改善，勿讓貼心美意大打折扣。

交通局表示，持續盤點須調整改善的路邊身障車格，並已選定身障者使用頻率較高的車格，優先調整改善，未來也將持續檢討車格規畫，提供良好停車環境。

中市停管處表示，依交通部「車格位與靜停標線劃設原則」，路邊身障停車格比照一般格位，若為個別車格，採長5公尺、寬2公尺設計，並接續2公尺的黃叉格線，若為連續車格，則採長6公尺、寬2公尺規格，並加上藍色框線識別。

身障者 車廂 輪椅

延伸閱讀

身障車格後空間不足 難開車後廂取物惹怨 中市府諾改善

台中特教生畢業紀念冊「被消失」媽媽傷心 學校道歉：將補印重發

「月台緊急按鈕」完工期挨批太晚 中捷諾拚今年底完工

月台緊急鈕113年初完工議員批太慢 中捷拚年底啟用

相關新聞

影／救生員上班開2機忙追劇 被質疑怒嗆：我還開3台看

天氣炎熱，不少民眾游泳消暑，但有家長抱怨，帶孩子去南投草屯某游泳池游泳，救生員沒在泳池旁警戒，而是用手機、平板同時追劇，...

身障車格太小 中市允改善

身障人士因輔具所需空間較大，駕車時大多放置於後車廂，台中有民眾指出，部分身障停車格緊鄰其他車格，導致停妥後，無法開啟後車...

興大找到「首烏79號」抗老化 盼推廣發展高經濟農產

中藥材何首烏有「首烏飢素」，有助刺激生長激素生成，達到抗老化、養生效果。中興大學團隊考量台灣首烏藥材多來自中國大陸，產學...

南投擬斥資3652萬元 重建埔里地政所舊宿舍

南投埔里地政事務所職務宿舍空間陳舊，住宿環境欠佳，地方盼有效活化利用，縣長許淑華今會勘，認為建築物老舊，且周邊環境窳陋已...

影／盧秀燕送「市民限定」役男迷彩電子表超搶手 女生也想要

台中市役男入伍時，市府民政局都會挑選各種適合役男攜帶入營的用品，最近滿意度最高的是「迷彩電子表」，連外縣市役男都在市長盧...

身障車格後空間不足 難開車後廂取物惹怨 中市府諾改善

身障人士因輔具所需空間較大，駕車時大多放置於後車廂，台中有民眾指出，部分身障停車格緊鄰其他車格，導致停妥後無法開啟後廂，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦