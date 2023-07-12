興大找到「首烏79號」抗老化 盼推廣發展高經濟農產

中藥材何首烏有「首烏飢素」，有助刺激生長激素生成，達到抗老化、養生效果。中興大學團隊考量台灣首烏藥材多來自中國大陸，產學合作，費時1年多，找到首烏飢素含量高且台灣野生品系「首烏79號」，盼推廣本土首烏栽植，助農民發展高經濟養生農產。

興大生物科技學研究所講座教授曾志正長年致力研究茶葉成份，多年前從台灣青心烏龍茶中找出特有成分「茶飢素」，類似人體荷爾蒙「飢餓素」，能能結合其接受器，啟動多項生理與代謝功能啟動多項生理與代謝功能，達到抗老化、養生效果。

他推測古籍記載「延年益壽」的中草藥應也含有跟茶肌素相似的成分，篩選幾十種具延年益壽功效的中草藥後，選定何首烏進行研究，發現確能刺激生長激素，達到強身活化功效。

國內雖有人嘗試栽種首烏，但目前品系混亂，且欠缺系統種植，國內首烏藥材多來從大陸進口，曾志正與民間合作盼發展本土首烏栽植，經分析後找到「首烏飢素」含量高的品系，且重回原採集地附近區域搜尋，尋獲數個巨大野生首烏樣品，確認該項首烏飢素含量高的品系「首烏79號」，適應台灣環境、生長勢強，適合發展推廣，另提供未來育種改良新品系研發。

曾志正指出，台灣發展農業轉型，盼能推廣本土首烏栽植，助農民發展高經濟價值的養生農產品產業、農業生技產品，甚至發展出具國際競爭力本土生技商品，開拓農業經濟效益。