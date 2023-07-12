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南投擬斥資3652萬元 重建埔里地政所舊宿舍

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府將斥資3652萬元重建埔里地政事務所職務宿舍。圖／南投縣政府提供
南投縣政府將斥資3652萬元重建埔里地政事務所職務宿舍。圖／南投縣政府提供

南投埔里地政事務所職務宿舍空間陳舊，住宿環境欠佳，地方盼有效活化利用，縣長許淑華今會勘，認為建築物老舊，且周邊環境窳陋已不堪使用，但整修不符效益，決定斥資3652萬元重建，除做宿舍用，一樓朝向多功能使用規畫發展。

縣府指出，埔里地政事務所職務宿舍位於北辰街與復興路口，興建於1973年，建築型態為2層樓建築及雙併磚造平房，原為1間首長宿舍及及2間職員宿舍，3戶加起來總基地面積約317平方公尺，但因空間老舊，住宿環境欠佳。

縣長許淑華今與地政處長唐仁梂、縣議員林芳伃、吳國昌及黃世芳等人至埔里地政所舊宿舍會勘時，地方里長及里民反映，該宿舍對面剛好是東門及北門里集會所，希望該建物空間能有效活化利用，並盼縣府將一樓空間提供給地方居民使用。

許淑華說，經現勘地政所舊宿舍後，評估其建築太過老舊，加上周邊環境窳陋已不堪使用，整修恐不符效益，而為讓地政所同仁有更完善的住宿環境，及促進土地活化再利用，決定重建，經地政處初步規畫，總工程經費約3652萬元。

地政處則表示，埔里地政事務所職務宿舍，未來將改建為地上4層的鋼筋混凝土造建築物，建築規模總樓地板面積約 630 平方公尺，大約190坪，總工程經費約3652萬元，未來2至4樓為員工宿舍，1樓空間也會思考研議活化使用。

許淑華表示，改建後的地政所舊宿舍1樓空間，將會朝向多功能使用方式來做規畫，未來不管是提供社區使用或停車空間等公共使用，都會蒐集各方意見，再作評估與研議，讓土地活化再利用能發揮最大效益。

南投縣政府將斥資3652萬元重建埔里地政事務所職務宿舍。圖／南投縣政府提供
南投縣政府將斥資3652萬元重建埔里地政事務所職務宿舍。圖／南投縣政府提供

宿舍 建築 許淑華 南投

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