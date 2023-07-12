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影／救生員上班開2機忙追劇 被質疑怒嗆：我還開3台看

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投有家長抱怨，帶孩子去草屯某游泳池游泳，救生員沒在泳池旁警戒，而是用手機、平板同時追劇。圖／翻攝自臉書社團「草屯人」
南投有家長抱怨，帶孩子去草屯某游泳池游泳，救生員沒在泳池旁警戒，而是用手機、平板同時追劇。圖／翻攝自臉書社團「草屯人」

天氣炎熱，不少民眾游泳消暑，但有家長抱怨，帶孩子去南投草屯某游泳池游泳，救生員沒在泳池旁警戒，而是用手機、平板同時追劇，向櫃台反映，質疑恐有安全疑慮，反遭該員怒嗆「關妳何事」、「我還開3台在看」，令家長傻眼。對此，該泳池人員未正面回應，僅說該員已請假；縣體育會則表示，將要求該泳池改善。

南投近期有民眾抱怨，送小孩去草屯某家游泳池上課，本周二去看孩子上課，獲櫃台同意後要進入泳池查看，卻看到救生員沒在泳池邊，而是在置物區旁追劇，當下覺得不妥，但就先去看孩子，約莫10分鐘，該救生員要求她離開泳池區。

她當時按照救生員指示離開，未料，該救生員把她趕走後，又窩回置物區繼續追劇，誇張的是，除了本來的手機，再多加了一台平板，令她相當傻眼，因此請櫃台反映提醒該員要顧泳池內孩子，該員聽到後竟要求櫃台以後別讓家長進泳池區。

她表示，她當下就上前跟救生員溝通，請他上班別滑手機要顧泳池跟孩子，未料他卻激動反嗆「上班滑手機關妳什麼事」，甚至自爆「我有時還會開3台一起看，怎麼樣」等，讓她相當傻眼，也開了眼界，因此上網PO文提醒家長要注意。

而該篇貼文也引發網友熱議，不少人痛斥該救生員「失職」、「拿人命開玩笑」等，也有人感謝PO文民眾稱「謝謝告知不會考慮去這家，太恐怖」，網友也紛紛推薦「草屯鎮立游泳池」、「三和游泳池」的救生員很認真，用心守護泳客安全。

對此，遭指控的游泳池人員表示，因經理外出，她無法回應，但該名救生員已請假；南投縣體育會游泳委員會則表示，救生員執勤未落實巡查泳池狀況，雖無相關條例罰則，但會要求該泳池改善，要求依救生員工作要求執勤，以免發生憾事。

南投 體育

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