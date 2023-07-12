身障車格後空間不足 難開車後廂取物惹怨 中市府諾改善

身障人士因輔具所需空間較大，駕車時大多放置於後車廂，台中有民眾指出，部分身障停車格緊鄰其他車格，導致停妥後無法開啟後廂，需先臨停格外，取出輔具安置身障者，暫時獨留其在人行道或路旁，應是便民設施，卻造成更大不便及危險。

中市交通局表示，考量身障朋友停車後，有輪椅或身障輔具取用及操作空間需求，交通局已研議取消路邊身障車格後方的停車格位，並增繪紅線，保留足夠空間。

市議員陳淑華接獲位身障者母親陳情，說她有名極重度、全攤多重障礙的孩子，無法自理、無法坐起，故無法承坐一般輪椅，需使用可臥躺的特製輪椅，但因體積大，外出時都需駕駛廂型車，才可放置於後車廂移動。

但該母親提到，廂型車後廂多是上掀車門，偶爾欲停路邊身障車格時，後方接連著其他車格，兩車之間空間不足，無法掀開後車廂門取輔具，僅能先臨停格外，取出輔具、將孩子暫時安置在路邊，再將車停妥，過程獨留孩子在外實在相當危險，備感壓力。

陳淑華說，中市路邊身障車格數量不少，已接近需有2%規定，但設置時卻未考量身障車輛使用，使得部分身障車格緊鄰其他車格，造成身障車輛使用不便；現有專用車輛，於車尾安裝輪椅升降設備，需有足夠空間，才能讓身障者順利上下車，要求市府全面檢討改善，勿讓貼心美意大打折扣。