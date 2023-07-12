延緩失能 慈濟團隊12周課程與長者互動

台中慈濟醫院社區健康中心研發，預防及延緩長輩失能「CHANCE」模組，規畫12周課程，強化長輩照顧。今在慈濟東勢靜思堂，第一堂課主打口腔保健宣導，30位長輩學習「健口操」，搭配手作齒模製作，動手又動腦，收穫滿滿。

社區健康中心行政主任賴怡伶指出，「CHANCE」模組6個英文字母分別代表：C（Chinese medicine，中醫）、H（Herbs，園藝草藥）、A（Activity，活動參與）、N（Nutrition，營養）、C（Cognition，認知）與E（Exercise運動），跨團隊整合照顧模式在12周課程中，導入各種活動，維持長輩日常生活食衣住行原有功能。

課程先說明口腔健康與營養關係，搭配「健口操」，搭配輕快音樂進行健康操，過程中讓長輩活動筋骨，同時評估認知功能。接著「製作牙齒模型」，藉由簡單模型的製作，長輩練習細緻動作同時，串連更多口腔保健需知。

68歲耿姓老翁曾發生小中風，一度影響語言功能，課堂上重溫「健口操」，他肯定對於正確發音有很大用處。77歲黃姓婦人說，口腔保健課程指導正確刷牙方式，學習保養口腔健康，特別學到「口腔也要運動」，刺激唾液吃東西更有味道，透過製作齒模更認識牙齒。