延緩失能 慈濟團隊12周課程與長者互動
台中慈濟醫院社區健康中心研發，預防及延緩長輩失能「CHANCE」模組，規畫12周課程，強化長輩照顧。今在慈濟東勢靜思堂，第一堂課主打口腔保健宣導，30位長輩學習「健口操」，搭配手作齒模製作，動手又動腦，收穫滿滿。
社區健康中心行政主任賴怡伶指出，「CHANCE」模組6個英文字母分別代表：C（Chinese medicine，中醫）、H（Herbs，園藝草藥）、A（Activity，活動參與）、N（Nutrition，營養）、C（Cognition，認知）與E（Exercise運動），跨團隊整合照顧模式在12周課程中，導入各種活動，維持長輩日常生活食衣住行原有功能。
課程先說明口腔健康與營養關係，搭配「健口操」，搭配輕快音樂進行健康操，過程中讓長輩活動筋骨，同時評估認知功能。接著「製作牙齒模型」，藉由簡單模型的製作，長輩練習細緻動作同時，串連更多口腔保健需知。
68歲耿姓老翁曾發生小中風，一度影響語言功能，課堂上重溫「健口操」，他肯定對於正確發音有很大用處。77歲黃姓婦人說，口腔保健課程指導正確刷牙方式，學習保養口腔健康，特別學到「口腔也要運動」，刺激唾液吃東西更有味道，透過製作齒模更認識牙齒。
除了東勢區，也將在太平、豐原與潭子等區域示範，邀請65歲以上，符合以下條件長輩加入：一、想讓自己活的更健康、更快樂，認知功能記憶力更好。二、願意接受12周連續課程，並評估收案前、後身體功能差異。可洽台中慈濟醫院社區健康中心，電話：36060666轉3823或3471找賴小姐、許小姐。
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