台中9位里長伯服務好口碑 地方肯定獲內政部表揚「特優里長」

台中市共有9位里長獲內政部表揚「特優里（村）長」，東區東勢里長張財良服務逾33年9連霸，長期推動長者農園，活化社區空間，獲頒「三等內政專業獎章」。民政局長吳世瑋感謝里長們用心耕耘地方，發揮巧思，提高在地凝聚力。

東區東勢里長張財良連任9屆，用心經營公共空間，把老舊髒亂且蚊蠅叢生的廢棄木器廠，翻修綠化為社區小花園，打造長者農園，地方打卡景點，曾獲社區營造典範獎、社區創生組銀獎等。

西區民龍里長吳國楨開設關懷據點，成立愛鄰守護隊，定期關懷訪視弱勢家庭及獨居老人，推動「拉筋班」鼓勵里民運動。另連續18年舉辦揮毫健檢，活絡社區情感。

南屯區南屯里長林秋潭，接任父親林江福老里長的棒子，推動南屯的「躦鯪鯉」木屐踩街慶端午文化，成為台中代表端午節慶活動。

太平區新高里長江姿樺打造立德站及樂活站照顧長者，結合教會辦理課後輔導，讓幼有所依，帶領守望相助隊員維護社區安全。爭取把垃圾掩埋場闢建「馬卡龍公園」。

北屯區民政里長黃明華，服務里民親力親為，民政里位於大坑山區，幅員遼闊，堅持跑遍里內大街小巷，為營造和諧安全的社區居住環境而努力。

東勢區下新里長劉發現積極協助弱勢里民媒合協助資源；而大里區仁化里長陳宗興，爭取下水道工程解決鄰近地區淹水事件；大甲區江南里長李文登推動設置風雨籃球場、戶外廁所及體健設施；豐原區豐榮里長林金玉擔任市府社區種子教師，分享社區發展經驗。