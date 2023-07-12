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解決和美消防分隊周邊水患 彰化縣府將動用1.5億改善
為解決彰化縣和美消防分隊彰美路周邊區域長期淹水問題，彰化縣政府短期內動用999萬元改善，長期則分兩期共將動用1.5億元，將興建L 幹線雨水下水道，解決當地遇雨則淹的情況。
和美鎮彰美路以北區域，現況未設置雨水下水道系統，導致和美消防局周邊的道路等區域，常有側溝宣洩不及導致發生淹水，遇強降雨再加上該區周邊地勢低窪而積淹水。
縣長王惠美今天上午前往勘察，表示在短期內，已向中央營建署爭取999萬元，上個月順利發包，預計下個月開始施作，工期大約3個月左右，沿路將新設排水溝渠並將既有渠道進行改善，讓雨水能順著排水溝渠流出。
長期則在去年再向內政部營建署爭取到總經費8664萬元，將進行「彰化縣和美鎮L幹線雨水下水道新建工程」第一期工程，改善路段沿著平原路到彰美路6段，建置地下箱涵；至於第二期工程的營建經費7000萬元，目前營建署還没同意撥補，極力爭取中，整體的雨水下水道工程完工需要至少約3到5年時間。
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