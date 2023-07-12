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台中大里南門橋3鮮紅大字拆了 居民嘆沒下文：現在都喊「那座藍色的橋」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里居民說，現在大家都只能叫南門橋為「那座藍色的橋」，希望市府趕緊設計以正名。圖／張芬郁提供
台中市大里居民說，現在大家都只能叫南門橋為「那座藍色的橋」，希望市府趕緊設計以正名。圖／張芬郁提供

台中市南門橋去年7月通車，曾因橋上掛了「南門橋」3個紅色大字，被認為美感不佳，並經市府1天火速拆除。不過，字拆了之後，聲稱要重新設計，至今沒有再重新設計加上，附近居民說，現在大家都只能叫「那座藍色的橋」，希望市府趕緊設計以正名。

市議員張芬郁說，南門橋連接大里、東區和南區，是當地重要聯絡橋梁，1958年興建，2020年12月斥資1.7億改建拓寬，2022年7月完工，當地居民非常興奮，終於解決長年交通壅塞、橋齡老舊問題，但完工後的燈光照明和橋名設計卻一波三折。

林姓居民反映，南門橋完工後，橋上裝了鮮紅色的「南門橋」3個大字，夜間還發出詭異的紅光，去年11月市民反映不好看之後，市府拆了說要重新設計，但現在卻仍未有動靜。

黃姓市民說，南門橋一帶過去很熱鬧，但現在橋燈光不足、顯得單調，影響生意。

張芬郁說，南門橋是大里的地標，橋名對民眾而言是情感的一部份，若能經由設計呈現更多意象，必能增添當地風采。

她說，近年台中市有不少橋樑景觀設計受好評，像是北屯一帶的浪漫情人橋、清新橋、海天橋，水湳中科的科湳愛琴橋、高美濕地景觀橋等，在外觀上結合當地特色，夜間則以照明輝映，往往成為打卡景點，只要用心，南門橋也有這樣的實力。

台中市 高美濕地

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