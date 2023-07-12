南投醫院和長庚、仁愛醫療集團合作 強化南投在地醫療

長庚醫院擴大和中部醫療院所合作，由副院長黃挺碩和台中仁愛醫療集團拜訪衛福部南投醫院，討論醫療合作，藉由醫療人才、技術等資源合作，落實就醫在地化，讓南投民眾無須奔波到外地，也能享有更好的醫療服務。

長庚醫療財團法人自2018年8月起，和台中仁愛醫療財團法人合作，成立合作聯盟、共享資源。長庚提供資金、人才、技術、管理制度及資訊科技等資源，讓仁愛醫院醫療水準更上一層。

長庚醫院副院長和外科部長林雍凱、執行長黃俊元等團隊，拜訪南投醫院院長洪弘昌、副院長洪世昌等，針對中部地區醫療發展交流，期盼進一步醫療合作。

依據南投縣政府資料，惡性腫瘤及心臟疾病是110年南投縣民主要死亡原因第一、二位，女性乳癌及口腔癌則是110年南投縣主要癌症死亡原因第四位及第五位。如果仁愛醫療財團法人及長庚醫療財團法人安排心臟內科、乳房外科及耳鼻喉科醫師進駐南投醫院，想必能讓南投醫院服務量能快速到位，提升更完善的醫療服務。

洪弘昌說，南投醫院致力改善偏鄉醫療，除延攬優秀醫療人才，與各大醫療院所合作，並爭取醫中計畫，引進醫學中心的專科醫師進駐南投醫院提供醫療服務。

南投醫院已和台大、三軍總醫院、中山醫學大學附設醫院、萬芳、彰基、台中榮總醫、秀傳醫療體系等醫院合作。南投醫院希望有機會和仁愛與長庚兩大醫療財團法人合作，讓南投縣醫療服務品質更為完善。