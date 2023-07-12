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中職球季將開打 「猛瑪．鋼鐸拉」占領中捷車站
中職下半季將開打，「鋼鐵王者之象 猛瑪．鋼鐸拉」出現在中捷文心崇德車站，巨型3D效果的地貼及年度形象看板，與球迷共同迎接下半年賽季！
中捷公司表示，到台中洲際棒球場，文心崇德站是重要轉運站，打造為全國唯一常設性運動主題車站，希望球迷來到文心崇德站，就能提前感受球場氛圍。
中捷與中信兄弟隊共同發想討論，這次新增3D視覺效果的創意階梯地貼，已有不少球迷搶先打卡拍照。
中捷代理董事長吳存金說，歡迎共襄盛舉，搭捷運作伙看球賽。
另公共運輸定期票7月1日上路後，掀起搭捷運熱潮，市民或中部球迷可前往中捷綠線全線18個車站的定期票服務台購買「台中市定期票」及「中彰投苗生活圈定期票」，就能享受省錢又便利的運輸服務。
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