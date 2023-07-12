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沙鹿「地獄路口」 9月裝紅綠燈

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
台中沙鹿區光田醫院前路口，有行人穿越道，沒有號誌，一名行人走在斑馬線上，小貨車停車禮讓，機車沒讓，差點撞上行人。圖／民眾提供
台中沙鹿區光田醫院前路口，有行人穿越道，沒有號誌，一名行人走在斑馬線上，小貨車停車禮讓，機車沒讓，差點撞上行人。圖／民眾提供

台中市沙鹿區光田醫院旁的沙田路、四平街新平巷口，上月剛發生行人等24輛汽機車都不禮讓，結果被第25輛經過的機車撞上；近日該「地獄路口」又發生機車未停讓行人，差0.1秒險釀事故。目擊者說很危險，應盡早設紅綠燈。市府表示，7日會勘後，配合挖管線、台電送電等，9月裝設交通號誌。警方表示，將加強取締。

這處路口靠近光田醫院，沙田路是沙鹿主要幹道，四平街新平巷口靠近沙鹿市場，90公尺外鎮南路、沙田路口有紅綠燈；上月行人遭撞後，市府會勘後已畫設綠斑馬，提高駕駛能見度，並裝設防撞桿，避免行人穿越馬路，研擬裝設紅綠燈。

沒想到8日該路口又發生不禮讓行人事件，有目擊者說，當時行人穿越綠斑馬，快車道上的小貨車停車禮讓通行，沒想到右側的機車呼嘯而過，靠近行穿線時沒停車揚長而去，騎車速度快、疑似沒看到行人，差點撞上斑馬線上的行人。

台中市建設局表示，現場規畫增設紅綠燈，7日會同交通局會勘過。交通局表示，周邊有醫院、商家進出，經3次協調會取得共識，7月可開始施作，加上申請台電送電等，預計9月可完成。

紅綠燈 台中市 行人地獄

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