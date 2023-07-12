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登富士山、遊美西南大環線

聯合報／ 本報訊

下半年的旅遊計畫安排好了嗎？每年只在7、8月開山的富士山，現在就是登頂圓夢的好機會！「登頂富士山」有行旅獨家安排醫師全程隨團，2名登山領隊帶團，另加派1名登山健將隨行，4名專業工作人員貼身照顧，還有行前訓練，讓您安全又安心挑戰登頂富士山！

或是到美國造訪上帝的奇蹟，跟著自然生態專家來趟「天地之奇 美國西南大環線」之旅，深入探索西南5大國家公園，市場唯一安排7晚保證入住國家公園和保留區，免去舟車勞頓，真正實踐深度慢遊。

●有行旅 「登頂富士山／天地之奇 美國西南大環線」旅程講座15日舉辦，另有一對一行程說明會，歡迎洽詢（02）8643-3581，或洽官網https://utravel.udn.com

富士山 美國 國家公園

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