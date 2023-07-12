9千噸垃圾 塞爆埔里清潔隊

南投埔里因無垃圾臨時堆置場，全鎮垃圾放在清潔隊辦公室旁，從今年春節起外運不順，堆出9000噸垃圾山，散發惡臭，影響環境與空氣品質，公所急籲從源頭減量。

縣府表示，盼清潔隊先移到其他地方辦公，找尋合適的堆置場，加強與外縣市洽談短期專案外運處理。

南投縣無焚化爐，縣內垃圾委託其他縣市處理，但各地焚化廠常因設備老舊、歲修等因素，減量或拒收垃圾，一旦外運去化量不足，南投垃圾堆置加劇，縣長許淑華上任後協調提高外運量，但全縣垃圾仍累積超過22萬公噸。

不過，今年上半年配合外地焚化爐歲修，加上草屯鳥嘴潭人工湖年底完工，鄰近潭區的草屯掩埋場8萬噸垃圾得先清完，壓縮其他各鄉鎮市的外運量。

埔里鎮公所表示，埔里是縣內唯一沒有臨時堆置場的鄉鎮，垃圾只能在清潔隊旁處理，但清潔隊腹地狹小，除處理一般垃圾，資源回收及大型家具也堆在該處，今年春節起外運不順，垃圾已堆置達9000噸。

巨大垃圾山經陽光曝曬、夏季高溫多雨，散發惡臭。公所表示，2月起已暫停收運大型、木製家具，呼籲鎮民自備餐具、廚餘堆肥等源頭減量，盼縣府協助處理。

環保局表示，若外縣市焚化爐沒歲修，全縣每日外運量200公噸，100噸專案處理草屯垃圾，100公噸支援其他鄉鎮，埔里每日外運量5、60公噸，但僅夠處理每日垃圾，無法處理堆置垃圾，將洽談短期外運專案。