彰化大村鄉自來水黃濁 水公司更換過濾設備

彰化大村鄉福興及黃厝村民發現家中自來水變黃，即使用濾水器過濾還是無法改善，向自來水公司連署要求解決；台灣自來水公司則說，已更換淨水場過濾設備，將調查受影響用戶數。

彰化福興及黃厝2村村民，在臉書（Facebook）貼文指稱，家中的自來水黃濁，比尿還髒，根本不敢用自來水洗衣服，吃飯、刷牙，誇張的是反映根本沒用，直言大村鄉民根本就是次等公民。

有福興村民指出，家中裝了濾水器，使用不到2天濾心變成巧克力色，村民只好去買水，有接自來水簡直比沒接還慘。

台灣自來水公司第十一區管理處副處長曾盛一今天接受媒體聯訪時指出，發生問題的用戶主要集中在管線末端，有可能是大村地區自來水鐵質較高，經氧化可能變色，自來水到末端後因鐵質囤積，造成水質呈現黃色，除更換淨水場相關過濾設備外，也已著手調查，掌握實際受影響的用戶戶數。