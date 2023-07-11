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南投製茶師陳茂淳不藏私 傾囊相授「埔中茶」技藝
南投縣製茶師陳茂淳是「名間埔中茶」手工製茶技藝保存者，今天由他帶領10名學員，參與4天的製茶流程，從採收茶菁、日光萎凋及手工團揉，通過一連串辛苦又講究技術製茶過程，才能讓手中好茶餘韻飄香。
名間鄉是全台最大茶葉產區，「埔中茶」更是當地手工茶代表。南投縣文化局和台灣藝術大學合作開辦手工製茶傳習課程，由保存者陳茂淳和第二代陳錫周、陳璿吉，親身示範手工製茶工序，帶領10名學員由淺而深體驗「埔中茶」手工製茶過程。
今天是課程首日，先在茶園採收茶菁，並從日光萎凋、弄菁、堆菁、炒菁、初揉、初乾。製茶考驗技術和體力，在烈日和體感近40度的高溫中，幾乎不間斷逐一完成首日流程，讓學員感受到什麼叫「揮汗如雨」。
經過靜置一晚，明天要是手工團揉、再乾等工序。第三天課程則是「埔中茶」烘焙知識與技術示範，第四天才能完成製茶流程，學員互相分享製茶成果。
湯姓學員說，家裡販售茶葉，學習製茶過程，讓他對製茶和茶葉品質判斷有更深入認識，製茶考驗體驗和技術，他更佩服製茶師傅要在密集複雜的流程中，仔細掌握茶葉的每個變化和火候，稍微疏忽辛苦就白費了，好茶飄香的背後，是製茶師傅持續堅持和用心成果。
黃姓咖啡師也參加研習課程，透過親身參與，瞭解製茶過程，為了將來經營下午茶餐廳，打好基礎。
南投縣文化局長林榮森說，這次傳習由文化資產保存者陳茂淳父子共同在自家「松軒茶業」開設傳習課程，毫不藏私示範名間埔中茶傳統手工製茶。文化局將在8月1日開辦手工製茶進階班課程，歡迎有志學習手工製茶民眾參加。
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