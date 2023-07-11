台中機場捷運延宕？ 交通局：路線涉軍事基地須慎重

行政院長陳建仁10日宣示台中機場將開闢第三航廈，以利台中發展。市議員周永鴻指出，捷運橘線進度緩慢，交通部去年10月要求市府提修正可行性報告，過了9個多月還沒進展，還還帶風向推諉中央。交通局表示，路線涉及軍事設施，須考量國安問題，無法對外說明細節，目前已有進展，將持續研議軍方、市府、民眾三贏方案。

周永鴻說，副市長黃國榮昨陪陳建仁到台中機場視察還喊話中央，盡早核定捷運橘線可行性評估，但交通部還沒收到修正後的可行性報告，如何再度審查、核定？他認為黃國榮的說法是替市府推諉責任。

機場捷運橘線規劃自台中國際機場起至大里、霧峰止，全長29.26公里，總經費約1217億元。可行性研究報告，市府前年4月9日提報交通部審查，已完成現勘及初審會議，依相關意見完成修正報告，去年4月1日提交通部續審。

交通局表示，因橘線路線行經台中國際機場路段，鄰近國防部清泉崗基地，路線型式及車站高度涉及國防安全細節，國防部同意中清路五段基地圍牆配合退縮5公尺，目前針對捷運O04車站高度、軍營大門前方路口設施高度及軌道下方軍車進出需求等，持續會商。

交通局長葉昭甫說，涉及國安議題須非常謹慎，秉持國防安全不容妥協的態度，以最高標準與國防部協商，研擬出軍方、市府、民眾三贏的可行方案。

後續市府將加速修改可行性研究報告，完成後盡速提送交通部審議，並積極配合相關審查程序爭取計畫早日核定，提供市民便捷的大眾運輸服務。