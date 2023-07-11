興富發認養人行道換容積 遭批施工雜亂路人安全堪虞

興富發建設為換取容積獎勵，認養台中市梅川東西路人行道工程，因施工沒有完工日期，進度緩慢，導致附近民眾、學童半年來被迫走在馬路上，引爆民怨！議員陳文政昨辦會勘，興富發缺席，市府未提管理辦法，陳文政批市府，「難道真的要死人，市府才會重視嗎？！」市府表示今年12月底前陸續完工。

興富發建設西屯區惠國段90地號建案，為取得容積移入獎勵，認養台中市北區梅川東西路人行道改善工程。

議員陳文政今年六月總質詢時踢爆，改善工程公告竟沒有「開工」、「完工」日期，規定在請領使照前完工即可。陳文政表示，此建案建照期限是20 35年，「等於人行道蓋10年也沒有關係？」

陳文政說，更何況這處人行道開工已超過半年，進度牛步，現場雜草石堆遍地，路人被迫走到馬路上，民怨沸騰，都發局承諾即刻處理、全面檢討。

但一個月過去，情況依舊。

陳文政說昨邀相關單位會勘，興富發建設缺席，市政府相關單位未派員至現場督導工程進度，都發局和建設局互相推諉，何時完工、怎麼驗收都沒有答案，陳文政痛批市府縱容，建商才敢如此囂張。

陳文政說，人行道是鄰近居民回家安全的路，仍有數案認養人行道換取容積獎勵的工程，市府不能犧牲行人交通安全，還讓建商得利。

市府建設局說明，梅川東西路河岸兩側人行道改善工程，部分是中央前瞻計畫補助施作，部分是興富發認養，目前梅川東路側工程已積極趕工，預計8月開放，梅川西路側預計10月開放。

另麻園頭溪兩側水岸步道，忠明路起至太原路一段止，興富發認養期間從去年8月24日起至2026年8月23日止共4年。建設局要求興富發加速水岸步道改善，預計今年12月底完工，且加強工地範圍安全維護作業。

都發局表示，興富發認養梅川東西路(太原路至文心路段)臨水岸側人行道改善工程計畫，主因容積移轉增加總容積上限，依規定提出景觀提升計畫作為回饋，減輕市政財政負擔。

都發局指出，梅川認養計畫去年7月13日已提送市府都市設計審議會同意，容積移轉案件依規最遲應在請領使用執照前完成驗收點交。