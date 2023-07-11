快訊

《BBC》性醜聞逆轉？當事人找律師：媽媽指控全是垃圾

彰化爆「房思琪」翻版至少10女學生受害 補教界急回應

台中港日治建築副首長宿舍修復完工 成港區亮點

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中港一棟日治時期建築副首長宿舍，有濃厚日式風情，這棟建築有近80年歷史，目前已修復完工。圖／台中港務分公司提供
台中港一棟日治時期建築副首長宿舍，有濃厚日式風情，這棟建築有近80年歷史，目前已修復完工。圖／台中港務分公司提供

台中港一棟日治時期建築副首長宿舍，木構建築外觀保存完整，有濃厚日式風情，這棟建築有近80年歷史，台中港務分公司編列4546元預算，去年一月動工修復，現已完工，成為台中港區另一處特色建物亮點。

台中港務分公司表示，這棟日治時期宿舍，是早期台中港務局副首長宿舍，有近80年歷史，當時因南進政策，發佈「台中洲梧棲港築港計畫」興建中部新港口名為新高港，在現今梧棲區築港路配置日式「新高築港出張所」官舍，二戰後新高港更名為台中港，並將「新高築港出張所」官舍之一作為台中港務局副首長宿舍。

台中港務分公司指出，副首長日式宿舍為獨棟建築，面積約145平方公尺，後方有日式庭園，本體歷經多次修繕，仍完整保留原有日治時期樣式，有文化資產保存價值，台中市政府於民國105年2月公告登錄為台中市歷史建築，台中港務分公司編列4546萬元預算，依文化資產保存法暨古蹟修復再利用辦法做修復工程。

修復工程保有原外觀及格局原則下，對建物特有樣式、材質或相近材料、色彩、原樣貌、工法選用等事項，做專業修復，內部保留玄關、客廳、客房及浴廁等空間，重現日式副首長官舍歷史樣貌與獨立庭園特色。

台中港務分公司表示，目前尚有一些小缺失待改善後，將委由震一興業公司以金鬱金香酒店品牌營運管理與維護，並以旅館住宿觀光為主軸，翻轉歷史建物的價值。

台中港一棟日治時期建築副首長宿舍，有濃厚日式風情，這棟建築有近80年歷史，目前已修復完工。圖／台中港務分公司提供
台中港一棟日治時期建築副首長宿舍，有濃厚日式風情，這棟建築有近80年歷史，目前已修復完工。圖／台中港務分公司提供
台中港一棟日治時期建築副首長宿舍，有濃厚日式風情，這棟建築有近80年歷史，目前已修復完工。圖／台中港務分公司提供
台中港一棟日治時期建築副首長宿舍，有濃厚日式風情，這棟建築有近80年歷史，目前已修復完工。圖／台中港務分公司提供

歷史建築 宿舍

延伸閱讀

年逾7萬人次垂釣示範區 台中港北防波堤引進行動餐車

港區議會改制通過 中聯辦、李家超：落實愛國者治港

台中港清淨家園 100多人烈日下掃街當義工

影 ／提早作業！雙吉福氣號晚上近9點脫困了 拖吊船差點也擱淺

相關新聞

台中港日治建築副首長宿舍修復完工 成港區亮點

台中港一棟日治時期建築副首長宿舍，木構建築外觀保存完整，有濃厚日式風情，這棟建築有近80年歷史，台中港務分公司編列454...

登革熱跨過濁水溪！首到台南 中市現首例本土登革熱

台中市沙鹿區一名20歲男子日前登革熱快篩陽性，經送中央檢驗，今結果出爐，為台中市首例本土登革熱確定個案，因潛伏期間曾在台...

台中25年鐵刀木染褐根病倒塌 遭砸毀4車市府將協助國賠

台中南屯今天中午驚傳路樹倒塌事件，一棵鐵刀木橫躺在路上，砸上路過的4輛小客車，幸無行人、機車路過，未傳人員傷亡；中市建設...

中油彰化中山路站前又車禍 工務段將抹去內側網狀線

本報披露台灣中油彰化中山路站前，因網狀線緊貼雙黃實線，很多駕駛人無法辨識雙黃實線，仍穿越中山路，除被警方告發外，也常發生...

南投原民山林共管又一處 信義鄉濁水溪線共管會今成立

南投林管處繼將狩獵類型納入傳統文化之一環，上周協助成立信義鄉濁水溪線布農族獵人協會以來，面對山林開放造成原民地區的車潮及...

汽機車噪音過大被告發 台中4萬人等接通知受檢

汽機車噪音擾人，台中市執行靜城專案，環保局今年至今已收到警方告發案件達4萬件，據環保局人員說，即使警方限於沒有噪音檢測器...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦