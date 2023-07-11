登革熱跨過濁水溪！首到台南 中市現首例本土登革熱

台中市沙鹿區一名20歲男子日前登革熱快篩陽性，經送中央檢驗，今結果出爐，為台中市首例本土登革熱確定個案，因潛伏期間曾在台南市東區、仁德區活動，研判感染地為台南市。衛生局說明，市府7月6日獲報當天完成疫調，並在男子活動地5行政區成立區級防治中心圍堵疫情，呼籲民如出現疑似症狀，請盡速就醫。

衛生局說明，衛生局今接獲衛福部疾管署通知，沙鹿區NS1陽性個案檢驗結果為台中市首例本土登革熱確定個案。疫調發現，該個案戶籍地在台南、工作地在台中市，租屋獨居，端午連假曾回台南市探訪親友，在返回台中工作後，6月29日高燒，7月1日就近到沙鹿區診所就醫後仍持續發燒，7月6日到醫院就醫採檢NS1抗原快篩陽性後收治住院。

衛生局長曾梓展說，疫調查出，該個案在病毒血症期曾於台中市5個行政區(沙鹿、梧棲、中區、東區、西屯區)有工作及活動史，市府跨局處防治；提醒民眾如至登革熱流行國家或南部流行地區，請加強防蚊措施，一旦出現有發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛、出疹等疑似登革熱症狀，應盡速就醫，並主動告知醫護旅遊史及活動史。

曾梓展指出，居住在台中市的民眾，若於發病日3日內主動通報且為確診個案，衛生局將發給民眾500元商品禮券。