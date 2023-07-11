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台中25年鐵刀木染褐根病倒塌 遭砸毀4車市府將協助國賠

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中南屯向上路今傳出路樹倒塌。記者曾健祐／翻攝
台中南屯向上路今傳出路樹倒塌。記者曾健祐／翻攝

台中南屯今天中午驚傳路樹倒塌事件，一棵鐵刀木橫躺在路上，砸上路過的4輛小客車，幸無行人、機車路過，未傳人員傷亡；中市建設局隨即派人清除，現已恢復通車，初判該樹木疑似因褐根病，導致樹根腐朽倒塌，詳細情形仍待調查釐清。

台中文心路、向上路口，位於大新國小旁人行道行道樹，今天中午12時許經傳倒塌，橫向躺在向上路上，砸上路上4輛行經的汽車，無造成人員傷亡；第四警分局警方隨即啟動交通快打，派遣12名警力、6名義交到場封閉道路、實施交管。

中市建設局隨即派員到場排除障礙，已於下午2時整完成樹木排除及恢復道路通車；經查，該喬木為鐵刀木、樹齡評估已有25年以上，疑為褐根病感染，導致主側根腐朽而無預警倒塌。

建設局表示，該喬木生長外型茂盛、看似健康，導致較難發現其病況，除平日廠商維護及巡察人員巡檢外，將再加強健康檢查及巡檢業務，以避免類似情況的發生；針對民眾車輛損害部分，市府將負起責任，主動提供相關國賠申請協助。

台中南屯向上路今傳出路樹倒塌。記者曾健祐／翻攝
台中南屯向上路今傳出路樹倒塌。記者曾健祐／翻攝

人行道 行道樹 路樹

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