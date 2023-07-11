中油彰化中山路站前又車禍 工務段將抹去內側網狀線

本報披露台灣中油彰化中山路站前，因網狀線緊貼雙黃實線，很多駕駛人無法辨識雙黃實線，仍穿越中山路，除被警方告發外，也常發生車禍，今天中午就再發生機車跨越雙黃線車禍，一名騎士受傷送醫。公路總局彰化工務段長陳禎康說，將抹去內側車道網狀線，凸顯雙黃線，即不會再有分辨不清問題。

台灣中油彰化中山路站是彰化縣供油量最大的加油站，除了以南郭路與縣府相鄰外，對面就是縣農會大樓、行政執行署彰化分署及郵局，車流量極大，前往加油的車輛十分可觀，早先中山路路中劃設虛線，後來在出口劃設網狀線，供加油站的車輛進出，但很多等候穿越的車輛，往往造成此一路段嚴重打結，甚至造成交通事故。

為避免加油車輛穿越，影響交通及造成車禍事故，公路總局再劃設雙黃實線，禁止出加油站的車輛穿越中山路，必須再繞到下個路口再轉，從中山路南下車輛，也不得左轉進入加油，卻因網狀線與連接雙黃線，很多駕駛人未能分辨，穿越雙黃線時，被守株待兔的員警告發，單是上月就取締88件，可處600元到1800元罰鍰。

部分違規駕駛人批評是因網狀線與連接雙黃線，無法分辨雙黃線才違規，並批評是設道路陷阱「搶錢」，中油也希望路權單位公路總局彰化工務段能夠解決。經本報披露後，彰化工務段長陳禎康說，經過相關單位會勘，工務段將抹去內側車道網狀線，凸顯雙黃線，即不會再有分辨不清的問題。

縣議員楊子賢說，他之前就曾針對中油彰化中山路站前標線混淆問題，向彰化工務段反映，如今經過媒體報導，工務段決定在本月20日前抹去內側車道的網狀線，屆時，駕駛人違規穿越雙黃線被告發，就再也沒有理由。