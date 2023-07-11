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南投市生育津貼加碼到3萬元 幸運女寶搶先領大紅包
南投市公所7月1日起將生育津貼從1萬元加碼到3萬元，首位受惠的寶寶出現，今天由爸爸歐陽先生從市長張嘉哲手中領到3萬元支票。他說，原本不知道生育津貼增加，申請時被告知增加2萬元，還是第一個受惠者，感覺相當幸運，將存下來當成幸運女寶未來學費。
為鼓勵南投市的爸爸、媽媽勇敢生、努力生，南投市長張嘉哲籌措財源，將生育津貼提從原本每胎1萬元，提升至每胎3萬元，今年7月1日正式實施，7月1日起出生的寶寶，只要爸媽其中一人，設籍南投市滿1年以上，持出生證明、戶籍謄本，到南投市公所社會課申請，就可以獲得每胎3萬元的補助。加上縣政府補助，生一胎至少領4萬元。
第一個受惠的寶寶，在新生育津貼生效當天就出現，7月1日凌晨2時52分，在南投醫院出生，體重3048克，是健康的女寶寶，是家中第二胎。
因為母女仍在坐月子，今天由歐陽爸爸出面領獎。歐陽爸爸說，之前生老大時，只有生育津貼1萬元，這次到公所申請，承辦人員貼心告訴他這次生育津貼可領3萬元，還是第一個請領的寶寶，讓他又驚又喜，感覺「好像中了大獎」。
他說，非常公所和市長的用心，沒預料剛好搭上新措施，這筆錢會先存起來，當作孩子學費，或是請保姆，相當開心。
張嘉哲表示，公所會努力，讓新手爸媽們少一分操心，提高生育津貼只會是其中一項福利，未來還會推出教育政策，像是成立幼兒園2歲專班，減輕父母照顧孩子負擔，公所也會配合縣政府及各單位，讓南投市教育環境更美好，更適合孩子的成長環境，希望讓爸媽能都能宜居南投。
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