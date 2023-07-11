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南投埔里可怕垃圾山 堆在清潔隊辦公室旁飄惡臭

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里因無垃圾臨時堆置場，全鎮垃圾僅能放在清潔隊辦公室旁，如今堆成一座垃圾山。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里因無垃圾臨時堆置場，全鎮垃圾僅能放在清潔隊辦公室旁，如今堆成一座垃圾山。圖／埔里鎮公所提供

南投埔里因無垃圾臨時堆置場，全鎮垃圾僅能放在清潔隊辦公室旁，但從今年春節後外運不順，如今堆出一座達9000噸的垃圾山，散發惡臭，嚴重影響隊員工作及周邊空氣品質，公所急籲從源頭減量，縣府盼公所先移動隊員至其他場域辦公，並找尋合適的堆置場，加強協助尋求外縣市焚化爐洽談短期專案外運處理。

南投縣無焚化爐，縣內垃圾僅能委外由他縣市處理，但各地焚化廠過去常因設備老舊、歲修等因素，減量或拒收垃圾，外運去化量不足，導致縣內垃圾堆置加劇，縣長許淑華上任後積極協調提高外運量，但全縣垃圾目前仍累積逾22萬公噸。

不過，今年上半年因協助去化的焚化爐歲修，且因應草屯鳥嘴潭人工湖要拚年底完工啟用，鄰近該潭區的草屯掩埋場約8萬噸垃圾也得在年底前清完，壓縮到其他各鄉鎮市的外運量，其中，埔里已在當地清潔隊辦公室旁堆出一座巨大垃圾山。

埔里鎮公所表示，因埔里是縣內唯一沒有臨時堆置場的鄉鎮，過去垃圾處理只能在清潔隊旁，但清潔隊腹地狹小，除處理一般垃圾，資源回收及大型家具也都堆放在該場域，而因從今年春節後外運處理不順，導致整體垃圾堆置量達9000噸。

而在清潔隊旁的巨大垃圾山，因夏季高溫多雨，經陽光曝曬，散發出惡臭，嚴重影響隊員工作及周邊空氣品質，公所表示，2月起就已暫停收運大型、木製家具，並呼籲鎮民透過自備環保餐具、廚餘堆肥等從源頭減量，也盼縣府協助垃圾問題。

環保局表示，考量埔里無堆置場，縣府一直盡力協助外運處理當地垃圾，若外縣市焚化爐沒歲修，全縣每日外運量約200公噸，100噸為環保署專案協調處理草屯垃圾，另外100公噸支應其他鄉鎮，其中埔里占大半，日外運量5、60公噸。

只是，埔里每日產出垃圾約50公噸，與外運量相當，無法消化現有堆置垃圾，環保局表示，現階段希望公所先將隊員移動至其他地點辦公，持續尋找合適的堆置場域，縣府會全力協助，也將加強與外縣市焚化爐洽談當地短期專案外運處理。

南投埔里因無垃圾臨時堆置場，全鎮垃圾僅能放在清潔隊辦公室旁，如今堆成一座垃圾山。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里因無垃圾臨時堆置場，全鎮垃圾僅能放在清潔隊辦公室旁，如今堆成一座垃圾山。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里因無垃圾臨時堆置場，全鎮垃圾僅能放在清潔隊辦公室旁，如今堆成一座垃圾山。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里因無垃圾臨時堆置場，全鎮垃圾僅能放在清潔隊辦公室旁，如今堆成一座垃圾山。圖／埔里鎮公所提供

埔里 焚化爐 空氣品質 南投

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