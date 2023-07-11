台中最美接種站服務430天、4.8萬人 醫師施勝桓獲表揚

台中市政府今天在市政會議表揚診所醫師施勝桓，感謝他在疫情期間帶領診所的醫護團隊，自前年底進駐「最美接種站」文心森林公園開設新冠疫苗外展接種站，全年無休，橫跨抗疫3年度，長達430天，服務4.8萬人。市長盧秀燕表示，她特別感謝施醫師犧牲個人業務，為公奉獻、為市民服務。

衛生局長曾梓展回憶，去年初因出現「貪食蛇」人潮，該站不辭辛勞，耐心、溫暖並堅定服務直至深夜，讓市民擁有保護力，團隊在這場疫情戰疫中堅守崗位，且因環境腹地寬敞，周圍綠意環抱，相當適合民眾休憩，成為全國最美接種站，非常感謝團隊無私的付出。

台中市文心森林公園疫苗接種站原為前年底由施勝桓診所承接假日接種，去年初因出現「貪食蛇」人潮，單日接種1475人，從此改為每天都有，甚至半天只有12人、不敷人力成本也照常服務。

盧秀燕說，3年多的漫長抗疫過程中，中市府肯定所有防疫人士堅守崗位的可貴精神，並向醫護團隊的無私付出表達謝忱，感謝所有幕後英雄對防疫的貢獻，病毒不斷突變，後續仍有許多挑戰，但願各界繼續團結，為城市貢獻心力。

衛生局表示，施勝桓團隊歷經春夏秋冬考驗，克服人力、近10種疫苗種類接種動線及天候氣溫的考驗，且例假日及國定假日等均天天開設，自前年12月25日起，共計開設超過430天，接種完成計4萬8053人次，大大提升疫苗接種涵蓋率，並於今年4月30日任務圓滿完成，「運籌決勝、桓石虔來」謝幕退場，成就一段最美防疫史。