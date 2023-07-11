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台中交通月票全國最好康 查獲5件冒用市民將停權1年

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，公共運輸交通月票，台中是全國最好康， 她接到不少市民說讚。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕表示，公共運輸交通月票，台中是全國最好康， 她接到不少市民說讚。記者陳秋雲／攝影

台中市公共運輸交通月票，因市民限定每月299吃到飽、中彰投苗境內移動599元，全國最好康。市長盧秀燕今在市政會議指出，有人冒用持卡，可能要負刑責，不可不慎。交通局統計，目前已發現5例違規，局長葉昭甫說，查到非法使用，第二次延長停權，第三次取消辦卡資格，虧大了。

市長盧秀燕說，台中雙十公車政策本來就是全國最優惠，單趟10公里免費、最多收10元，通勤族一個月花不到600元。7月1日起配合中央推出公共運輸月票後，現在更便宜了，市民限定、市區內移動一個月只賣299元，可任意使用各種公共運具，全國最便宜。

盧秀燕說，最近卻發現有人從彰化遷戶籍台中，只為了享受台中市民限定，一年可省幾萬元。但冒名持卡使用，「這有刑責的」，市民不可不慎。

交通局長葉昭甫說，有人在網路上又賣、又租市民限定的交通月票，至今已查獲5件，他說，查到非法使用，涉及市民限定，停權一年。敬老卡也遇到類似問題，第二次延長停權，第三次取消辦卡資格。

台中市交通局長葉昭甫說，查獲冒用市民限定優惠，首次停權一年，犯就無限期停卡，違法者會損失慘重。記者陳秋雲／攝影
台中市交通局長葉昭甫說，查獲冒用市民限定優惠，首次停權一年，犯就無限期停卡，違法者會損失慘重。記者陳秋雲／攝影

盧秀燕 交通月票 台中市

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