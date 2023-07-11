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台鐵R200新機車頭 鐵道迷爭睹

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
台鐵全新R200柴電機車頭昨在彰化扇形車庫亮相，吸引鐵道迷爭睹丰采。 記者林宛諭／攝影
台鐵全新R200柴電機車頭昨在彰化扇形車庫亮相，吸引鐵道迷爭睹丰采。 記者林宛諭／攝影

台鐵全新R200柴電機車頭昨天在彰化扇形車庫亮相，吸引鐵道迷爭睹。交通部長王國材說，台鐵近年編列千億元購車，R200正式加入台鐵家族，可成為國家疏運「更強大後盾」，明年台鐵公司化，期許台鐵能把公司經營好。

台鐵昨展示全新的R201、R202兩輛新機車，還集結跨世代12輛現役、退役經典柴電機車，白色車身，加上現代線條的車頭，吸引民眾圍觀，擠得水洩不通。

「看到不同時代的機車頭，覺得很感動。」王國材說，台鐵百年來服務全台旅客，各種機車代表不同階段與歷史，台鐵以服務為優先。台鐵局長杜微表示，台鐵從明年元旦起改制為公司，今年4款新主力車型都會到齊，陪伴台鐵展開新的營運。

王國材表示，台鐵從2015年到2024年，投入1千億元購車，近2年成果顯現，EMU900通勤電聯車已有52列，8月全部區間車到位，EMU3000城際電聯車現有34列次，總數50列車明年8月到位。

王國材說，台鐵現在車子都是新的，公司化是轉型，台鐵債務與補貼「都已談得差不多」，期許明年有個好的開始。

台鐵表示，新登場的R200新柴電機車為台鐵首購歐系高性能車款，由瑞士施泰德鐵路產製，將陸續汰換台鐵超過使用年限的舊機車頭，可提升行車安全及效能；R200試運轉測試後，年底前投入營運。

台鐵表示，R200整體設計考量台灣氣候，可承受100%濕度與攝氏45度高溫，機車牽引效率穩定；搭載2700馬力的5期環保引擎。

台鐵公司化 王國材 鐵道迷

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