中市靜城專案 噪音車直接開罰

改裝車噪音成為民怨之首，台中市環保局表示，18日起啟動「靜城專案」2.0，過去查到未經認證、檢查合格的排氣管，都會再次檢驗違規才開罰，將改為直接開罰，可處3千至3萬元罰鍰，還可連續處罰；若再被聲音照相科技執法拍到，可再罰3600元罰鍰。

噪音車抓不勝抓，警方建議可仿效取締亂丟菸蒂、垃圾，提供檢舉獎金。環保局長陳宏益表示樂觀其成，將研議法規後納入。

台中市環保局統計，今年公害陳情案中，統計至6月18日噪音問題達42%，多數為改裝車噪音擾民；聯合攔查機車排氣檢測，改裝車排氣檢測不合格率達37.5%，與去年機車定期排氣檢查不合格率3.8%相比，改裝車違規比率偏高。

環保局表示，環保署7月起，加重夜間噪音車輛違規罰則，夜間10點到翌日早上8點，遭攔查使用非認證排氣管，若首次遭查將重罰6千元、環境講習1小時，最高可罰3萬元；台中夜間管制時段外，只要查到非檢驗合格的排氣管，直接開罰。

議員謝志忠表示，豐原公老坪山區的改裝車噪音擾民，他曾經邀集會勘討論，警方與環保局、監理單位共同執法，但是警察非管理權責單位，聯合稽查勤務無法經常性的安排，除非修法，才能讓警方直接開罰改裝噪音車。

台中市有分局長建議，「重賞下必有檢舉者」，可開放檢舉噪音車獎金，當檢舉人滿街跑，噪音車主被檢舉到怕，就會改善噪音問題。

陳宏益表示，過去取締亂丟菸蒂等，檢舉獎金確實發揮功效，將評估噪音管制法母法能否授權，或是要以自治條例來規範，將與議員討論後規畫納入。