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台中機場完工 陳揆：推中進中出

聯合報／ 記者游振昇劉柏均／台中報導
行政院長陳建仁視察台中機場，他宣示未來台中機場將進一步闢建第三航廈，機場捷運與各項聯外交通，政府也會全力推動。圖／交通部提供
行政院長陳建仁視察台中機場，他宣示未來台中機場將進一步闢建第三航廈，機場捷運與各項聯外交通，政府也會全力推動。圖／交通部提供

台中國際機場整建3年現已完工，行政院長陳建仁昨視察表示，將盡速恢復疫情前14條國際定期航線，還要闢建第3航廈，推動「中進中出」。台中市副市長黃國榮說，希望中央與地方配合，盡速核定機場捷運橘線，改善聯外交通。交通部長王國材說，請中市府盡速修改橘線可行性報告後再送審。

民進黨議員王立任說，目前進出台中機場都得開車，公車班次少，捷運也還沒興建，大眾運輸應加快腳步，提高搭機意願。國民黨議員林昊佑說，機場周邊的產業園區原地踏步，盼加速推動，才能趕上桃園航空城開發進度。

台中機場2004年從水湳遷到清泉崗，2019年旅客量達282萬人次，趨近航廈容量290萬人次，民航局推動整建國際航廈、新增3座空橋等，投入10.85億元，年旅客量擴充到369萬人次；改善工程5月已完工，7月中旬竣工。

陳建仁說，台中機場整建部分已陸續啟用，接下來要恢復14條國際航線，中部有大量精密機械工業，「中進中出是最好方式」；未來還要蓋第三航廈，國一銜接台74線系統交流道明年通車，台中機場捷運也會全力規畫。

黃國榮說，台中機場周邊8縣市都受惠，機場對外交通包含國一、國三銜接，尤其機場捷運橘線審查卡關，涉及軍方限高、圍牆等已協調完成，盼中央盡早核定可行性評估。

王國材說，台中機場已恢復4國際航點，年底再增5航點，預計明年5月可恢復14航點；針對機捷橘線，中央審查有提出建議，希望市府修正後趕快再送審。

台中市交通局表示，目前有16路線公車經過台中機場，平均每天350班次，行經台中車站、朝馬轉運站、高鐵台中站等重要交通節點，市區往機場車程約1小時。

市府表示，市府邀請國際建築學者，針對機場園區前期規畫，整體需配合中央2035台中機場計畫；機場周邊產業園區計畫，將配合機場定位推動。

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