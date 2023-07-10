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中捷事故1死10傷滿2月 民團赴市府「討真相、要究責」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
適逢中捷事故滿2個月，多組公民團體今赴中市府，訴求「討真相、要究責」，並要求市府盡速公布調查報告。記者劉柏均／攝影
適逢中捷事故滿2個月，多組公民團體今赴中市府，訴求「討真相、要究責」，並要求市府盡速公布調查報告。記者劉柏均／攝影

中捷事故發生後已滿2個月，多組公民團體赴中市府，訴求「討真相、要究責」，並要求市府盡速公布調查報告。市府表示，目前全案仍由運安會調查中，中捷也陸續推出精進措施，會盡快完成相關作業程序。

台中南屯興富發建案「文心愛悅」，5月10日施工塔吊臂掉落，造成中捷列車撞上，釀1死14傷憾事，事發至今已2個月；多組公民團體今齊聚，先至事發地點中捷豐樂公園站默哀，隨後移動至台中市政府廣場陳情，要求市府盡速公布調查報告。

公民團體指出，市府等相關單位，至今仍未對外界清楚交代相關資訊，這些基礎事實涉及民眾搭捷運的安全與風險，屬公共議題、並非僅是個案調查，市府不應以運安會報告未公布或司法偵辦為藉口，遲未對外界說明。

公民團體認為，此次事件為交通運輸與建設工程的系統性人為事故，國家運輸安全調查委員目前僅提出一頁的「期中安全通告」，扣掉背景說明，僅有空泛157字的「改善」建議；市府、中捷、興富發三方，應分別負起監督、風險防止及事故責任，公開相關資訊。

中市公捷處長張應當到場接受陳情，他表示，市府配合中央運安會進度報告，並依調查報告，進一步檢討及各項精進措施，目前全案仍由運安會調查中，中捷也陸續推出各項精進措施，相關作業程序會儘快。

中捷公司指出，相關改善工作持續進行，其中，月台緊急停車按鈕預計9月下旬進行安裝、測試及調整，12月底前完成全線施作；另增設軌道異物入侵偵測系統，因國內營運中的中運量無人駕駛捷運系統，目前均尚無此設計，日前已辦技術研討會，將邀請軌道同業及廠商，共同研商技術開發的可行性。

中捷公司強調，會以負責任態度面對此次事故，除了持續慰問傷亡旅客與家屬外，也持續洽談保險理賠事宜；另有關法律責任歸屬問題，中捷已配合運安會及檢調單位調查中。

適逢中捷事故滿2個月，多組公民團體今赴中市府，訴求「討真相、要究責」，並要求市府盡速公布調查報告。記者劉柏均／攝影
適逢中捷事故滿2個月，多組公民團體今赴中市府，訴求「討真相、要究責」，並要求市府盡速公布調查報告。記者劉柏均／攝影
適逢中捷事故滿2個月，多組公民團體今赴中市府，訴求「討真相、要究責」，立委張廖萬堅、莊競程、市議員黃守達、謝家宜(圖左至右)也現身參與。記者劉柏均／攝影
適逢中捷事故滿2個月，多組公民團體今赴中市府，訴求「討真相、要究責」，立委張廖萬堅、莊競程、市議員黃守達、謝家宜(圖左至右)也現身參與。記者劉柏均／攝影
適逢中捷事故滿2個月，多組公民團體今赴中市府，訴求「討真相、要究責」，並要求市府盡速公布調查報告。記者劉柏均／攝影
適逢中捷事故滿2個月，多組公民團體今赴中市府，訴求「討真相、要究責」，並要求市府盡速公布調查報告。記者劉柏均／攝影
中市公捷處長張應當到場接受陳情，他表示，全案仍由運安會調查中，中捷也陸續推出各項精進措施，相關作業程序會儘快。記者劉柏均／攝影
中市公捷處長張應當到場接受陳情，他表示，全案仍由運安會調查中，中捷也陸續推出各項精進措施，相關作業程序會儘快。記者劉柏均／攝影

中捷 運安會

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