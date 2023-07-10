彰化企業家收購翻新救災車捐烏克蘭 44輛裝櫃上路
彰化企業家白璨榮收購整修報廢救災車輛捐助烏克蘭，各縣市消防局等單位響應捐贈48輛救護車、消防車等各式車輛，今天有44輛車先裝入28個貨櫃上船，準備運往波蘭，再轉送烏克蘭。
白璨榮收購整修報廢救災車輛捐助烏克蘭，各地縣市消防局等單位響應捐贈共約百輛救護車、消防車、復康巴士、皮卡車，經整修第1批48輛車將於7月13日啟運烏克蘭。
準備運送到烏克蘭的2輛消防車、20輛救護車、13輛四輪傳動車、9輛復康巴士共44輛救災車輛，今天已停放在彰化伸港鄉1間紡織公司廣場，工作人員依序將車輛駛入28個大型貨櫃，至於剩下4輛消防車由於體積過大，必須先駛入台中港再運上貨輪。
白璨榮接受媒體聯訪時說，除了救災車輛外，各界捐贈的醫療儀器、紙尿片及急救包等物資，也都將裝入貨櫃上船，運抵台中港停放，辦理完相關手續後，7月13日出港，預計先運抵波蘭，再轉運到烏克蘭。
白璨榮指出，開心看到台灣國旗隨著救災車輛前進烏克蘭，讓烏克蘭民眾看到來自台灣的人道救援，也希望拋磚引玉，讓更多有愛心的企業家一起加入，讓Taiwan can help落實在烏克蘭，用行動做到大愛無國界。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言