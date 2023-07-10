魚池鄉首處銀髮健身俱樂部 專業教練指導長輩

南投縣魚池鄉首處銀髮健身俱樂部今天啟用，每週三、四、五下午2時至4時有專業健身教練駐點指導長輩使用，器材包含腿部、腹背、肩關節、手臂、胸部等肢體訓練及坐式腳踏車。

魚池鄉大林村巷弄長照站銀髮健身俱樂部今天開幕啟用，埔里基督教醫院院長蘇世強、魚池鄉長劉啟帆、南投縣衛生局長陳南松等人出席，俱樂部每週三、四、五下午2時至4時有專業健身教練駐點，結合村辦公室及社區協會，週六、日上午9時至11時也對居民開放。

蘇世強致詞表示，埔里基督教醫院結合南投縣衛生局、魚池鄉公所積極爭取衛生福利部預算辦理銀髮健身俱樂部，獲新台幣100萬元經費在魚池鄉大林村巷弄長照站辦理，透過長照據點購置運動設備、聘請專業人員提供長輩服務，運用多元資源盼延緩長輩失能。

陳南松表示，大林站目前是魚池鄉首處銀髮健身俱樂部，感謝埔基醫院全力支持長照服務，盼透過補助計畫採購的器材訓練長輩肌耐力、活絡筋骨；劉啟帆說，魚池鄉社區據點活動及課程越來越豐富，鼓勵長輩多走出家門，也期許長輩越來越健康、年輕。