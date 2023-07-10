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中市清水區衛生所重建啟用 增設長照管理中心

中央社／ 台中10日電

台中市清水區衛生所原有建物結構不安全，地方爭取重建，經中央與台中市政府支持原地重建，今天完工啟用，還增設海線7區的長照管理中心，讓老人照護更趨完善。

清水區衛生所今天舉行揭牌啟用儀式，台中市長盧秀燕、台中市議長張清照及副議長顏莉敏、國民健康署長吳昭軍等人出席，除有「兒童測驗發展室」與「日間照顧空間」，還增設海線7區的「長照管理中心」，兼顧在地幼兒醫療與老人照護。

盧秀燕致詞表示，原來的清水區衛生所被鑑定為海砂屋，30多年來地方擔心會有危險，殷殷期盼改建；經衛生局爭取衛生福利部補助3400萬元，加上市府編列1718萬元經費，總計5118萬元經費進行拆除重建工程。

盧秀燕說，重建工程於2年前開工，施工期間遇到COVID-19疫情爆發，衛生局與衛生所人員一邊努力防疫，一邊推動衛生所改建工程，非常辛苦，嶄新的衛生所終於在今天揭牌啟用。

爭取重建的張清照指出，衛生所是幼兒注射疫苗、老人保健醫療的重要場所，許多家長、幼童與長輩出入，必須絕對安全健康。

吳昭軍表示，感謝台中市政府過去對衛生福利部各項政策推動的幫忙與協助，非常高興看到清水區有新的衛生所落成啟用，由於地方有需求，因此中央協助地方共同努力，期盼未來對台中海線居民提供更好的醫療保健服務，讓民眾的平均餘命越來越長。

衛生所 盧秀燕

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