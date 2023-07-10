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北台中暑期研習營第13年舉辦 有籃球桌球與繪畫班

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
2023年北台中暑期研習營今天在大甲體育場開訓。圖／外埔區體育會理事長吳敏濟提供
2023年北台中暑期研習營今天在大甲體育場開訓。圖／外埔區體育會理事長吳敏濟提供

2023年北台中暑期研習營今天在大甲體育場開訓，主辦單位外埔區體育會理事長吳敏濟表示，今年共有籃球56人、桌球兩班計55人、繪畫30人，4個班分別在大甲體育場、外埔國中、順天國中、順天國小舉行，開訓時也請大甲警分局向學員宣導如何反毒、反飆車反詐騙等知識。

吳敏濟表示，今年是第13年舉辦，每年開放報名不到一周就已額滿，顯示現在的家長都很重視青少年的暑期活動，主辦單位今年也邀請具有各項專長的教練及老師教導青少年，讓學員在五周內都可以學習到充實的技能。

大甲分局長謝建國到場，向青少年宣導如何防範詐騙及反毒，並期許青少年在暑假期間應從事各項正當的活動，宣導當中並舉辦有獎徵答。

現任台中市籃球推廣協會理事長林傳淵也是本年度籃球班的教練，他表示籃球在台灣運動人口最多，只要一個人一個球，即可運球投籃運動，而且不分性別年齡，過去每年來參加的學員有些原本都不會打籃球，經五周的訓練後，可以運球投球，甚至可參加三對三及五對五的籃球比賽。

吳敏濟感謝市府相關單位、協辦單位及大甲扶輪社，多年來協助及提供場地，讓曾經參加過暑期營的近2000位青少年，可以在暑假期間學習到他們想學的才藝。

2023年北台中暑期研習營今天在大甲體育場開訓。圖／外埔區體育會理事長吳敏濟提供
2023年北台中暑期研習營今天在大甲體育場開訓。圖／外埔區體育會理事長吳敏濟提供
2023年北台中暑期研習營今天在大甲體育場開訓。圖／外埔區體育會理事長吳敏濟提供
2023年北台中暑期研習營今天在大甲體育場開訓。圖／外埔區體育會理事長吳敏濟提供

吳敏濟 體育

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