北台中暑期研習營第13年舉辦 有籃球桌球與繪畫班

2023年北台中暑期研習營今天在大甲體育場開訓，主辦單位外埔區體育會理事長吳敏濟表示，今年共有籃球56人、桌球兩班計55人、繪畫30人，4個班分別在大甲體育場、外埔國中、順天國中、順天國小舉行，開訓時也請大甲警分局向學員宣導如何反毒、反飆車反詐騙等知識。

吳敏濟表示，今年是第13年舉辦，每年開放報名不到一周就已額滿，顯示現在的家長都很重視青少年的暑期活動，主辦單位今年也邀請具有各項專長的教練及老師教導青少年，讓學員在五周內都可以學習到充實的技能。

大甲分局長謝建國到場，向青少年宣導如何防範詐騙及反毒，並期許青少年在暑假期間應從事各項正當的活動，宣導當中並舉辦有獎徵答。

現任台中市籃球推廣協會理事長林傳淵也是本年度籃球班的教練，他表示籃球在台灣運動人口最多，只要一個人一個球，即可運球投籃運動，而且不分性別年齡，過去每年來參加的學員有些原本都不會打籃球，經五周的訓練後，可以運球投球，甚至可參加三對三及五對五的籃球比賽。