北台中暑期研習營第13年舉辦 有籃球桌球與繪畫班
2023年北台中暑期研習營今天在大甲體育場開訓，主辦單位外埔區體育會理事長吳敏濟表示，今年共有籃球56人、桌球兩班計55人、繪畫30人，4個班分別在大甲體育場、外埔國中、順天國中、順天國小舉行，開訓時也請大甲警分局向學員宣導如何反毒、反飆車反詐騙等知識。
吳敏濟表示，今年是第13年舉辦，每年開放報名不到一周就已額滿，顯示現在的家長都很重視青少年的暑期活動，主辦單位今年也邀請具有各項專長的教練及老師教導青少年，讓學員在五周內都可以學習到充實的技能。
大甲分局長謝建國到場，向青少年宣導如何防範詐騙及反毒，並期許青少年在暑假期間應從事各項正當的活動，宣導當中並舉辦有獎徵答。
現任台中市籃球推廣協會理事長林傳淵也是本年度籃球班的教練，他表示籃球在台灣運動人口最多，只要一個人一個球，即可運球投籃運動，而且不分性別年齡，過去每年來參加的學員有些原本都不會打籃球，經五周的訓練後，可以運球投球，甚至可參加三對三及五對五的籃球比賽。
吳敏濟感謝市府相關單位、協辦單位及大甲扶輪社，多年來協助及提供場地，讓曾經參加過暑期營的近2000位青少年，可以在暑假期間學習到他們想學的才藝。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言