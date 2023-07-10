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南投市改善道路髒亂 增清掃人力擬設百支監視器

中央社／ 南投縣10日電

南投市區部分道路髒亂引民怨，市公所增加道路清潔人員至10名，擴大範圍加強清掃市公所維管道路，也規劃1年增設120支監視器向環保局舉發亂丟、趕不上垃圾車隨意棄置垃圾者。

南投市公所清潔隊因人力配置等因素，導致市區部分道路出現垃圾髒亂、落葉堆積，引發市民不滿、認為有礙觀瞻，甚至在地方臉書（Facebook）社團批評，不少網友也希望市公所加強改善、還給乾淨市容，南投市長張嘉哲獲知，積極與市公所清潔隊檢討改善方式。

張嘉哲今天勘查清掃區域，並關心人員能否負荷工作量，他透過新聞稿表示，在清潔隊現有人力許可、不增加工作量情況下，增設道路清潔人力及地點，道路清潔人員從6人增加至10人，加強南投市維管10條重要道路清潔，盼縮短路邊垃圾停滯時間、避免道路髒亂。

張嘉哲說，過去南投市路邊垃圾、落葉堆積等問題讓市民感到困擾，希望公所改善，經重新檢討人力，開始執行最新做法，盼能有效改善道路環境；另外，若民眾發現道路垃圾未清除，可拍照所在地點通知市公所或傳訊息至市長張嘉哲臉書，一起維護環境。

南投市公所清潔隊長林晉毅說，除人力調整，清潔隊也制訂管理稽查機制，透過承辦人、班長等定期與不定期稽查清掃路線，發現髒亂即通報責任區人員加強維護；另外，著手規劃1年新增120支監視器，並檢討監視器位置，民眾亂丟垃圾將錄影向縣府環保局舉發。

市公所表示，清潔隊針對管轄道路兩側清掃，每天清潔路線包含華陽路（南陽路至福崗路）、祖祠路（彰南路至信義街）、復興路、民族路、南陽路、三和三路、彰南路一段、彰南路二段、南崗路等處，其餘道路採定期巡查、不定期清掃。

南投 張嘉哲 監視器

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