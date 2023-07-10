「建築園冶獎」彰縣拿下12大獎 青創基地、社區營造有成

建築界奧斯卡獎「建築園冶獎」最近公布得獎者，彰化縣共有12項作品獲獎，其中彰化縣政府主辦及輔導獲獎6案，包括鹿港和興青創基地拿下舊建築景觀營造類建築園冶獎，鹿港溪配合小鎮光影藝術節活動營造排水護岸及水岸景觀也獲獎，也都已成為民眾尋訪、細細品味的景觀亮點。

推動城鄉美學與城市行銷重要指標的「建築園冶獎」最近公布得獎名單，縣府主辦及輔導獲獎6案除了鹿港和興青創基地及歷史建築鹿港和興派出所宿舍群再生計畫獲得舊建築景觀營造類建築園冶獎；彰化縣鹿港溪排水護岸及水岸景觀環境營造獲公共建築景觀類建築園冶獎；在校園建築景觀類方面，則由社頭國中以老舊校舍拆除重建工程及鹿江國中小以第三期校舍新建工程獲獎；社區景觀營造類分別由和美雅溝社區發展協會「雅溝社區記憶之路」及芬園鄉舊社社區發展協會「舊社豆皮，捲起情誼」獲獎。

彰化縣其他獲獎單位還有同成建築公司大樓建築景觀類1案；信宏建築師事務所與業主陳文智透天建築景觀類1案；行政院農委會水土保持局南投分局公共建築景觀類2案，包括大村鄉平和社區夕照平台及雙心池溏及彰化市石牌社區石埤坑親水步道；橋頭社區發展協會舊建築景觀營造類1案，包括橋頭社區無障礙廁所及空間改善計畫；彰化市公所舊建築景觀營造類1案，包括翻轉扇庫彰化鐵道文化觀光廊道等。

縣府農業處表示，和美鎮雅溝社區在地達人利用陶燒、書法、拓印及砌磚等傳統工法，展現社區特色，打造專屬雅溝的傳統文化之路；芬園鄉舊社社區在地師傅利用泥塑及彩繪，將社區在地特色的豆皮、鳳梨及荔枝等產業，立體呈現於牆面上，並搭配社區傳統曬豆皮體驗及自然田園風景，吸引許多遊客至社區參觀。

縣府教育處表示，「社頭國中老舊校舍拆除重建工程」第一期「織光樓」新建教室12間，外型結合社頭地方織襪產業和灌溉滋養社頭農作的八堡圳、鴻門圳等意象，第二期「暮樂樓」新建教室不僅保有獨特的編織網牆，並充分展現融合「文化與創新」的建築美感。