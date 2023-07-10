彰化縣首座四合一多功能公園上梁 預定年底完工

彰化縣員林市三和公園地下停車場及活動中心預定今年底完工，縣政府今天舉行三和社區活動中心暨新建B級據點上梁典禮，這座縣內第一個結合衛福長照、里民活動中心的四合一公園，從幼童照顧到長者，各個年齡層民眾都能使用。

縣長王惠美、員林市長游振雄、立委陳素月、縣議員劉惠娟、凃俊任、詹木根、張欣倩、鄭俊雄、張錦昆、曹嘉豪及員林市代表會主席張國良等民代、地方各界人士出席上梁典禮，上香祈福並在大梁上面簽名後，眾人目睹高樓吊車吊起大梁緩緩高升。

員林市三和公園活動中心、地下停車場和長照據級，兩大建設案合併成就四合一公園。縣長王惠美感謝員林市公所盤點市區土地，並對地下停車場和活動中心出資4773.2萬元，也感謝公路總局和衛福部各補助1億7104.4萬元、2970萬元，縣政府在縣議會支持下負擔1億4千多萬元，得以興建3億4724萬元的四合一公園。

王惠美說，是彰化縣第一個結合停車場、公園、里民活動中心及長照中心的場域，採共構共建擴大更新公園設施，有兒童遊戲區、體健區、多功能草丘與無障礙公廁，環區人行步道串連公園步道，讓各年齡層都能使用公園設施，同時因應市區停車不便，公園地下2層停車場有252個小型車停車位、一樓平面88個機車位。