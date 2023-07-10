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南投凍頂秘境麒麟潭 水上步道低光害結合星空季啟用

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣府新增啟用鹿谷麒麟潭周邊設施，包括130公尺長的水上步道、魚形活動廣場、更新闢200米步道鋪面。圖／南投縣政府提供
南投縣府新增啟用鹿谷麒麟潭周邊設施，包括130公尺長的水上步道、魚形活動廣場、更新闢200米步道鋪面。圖／南投縣政府提供

鹿谷鄉是南投推展觀星旅遊的主要場域之一，除了溪頭自然教育園區、杉林溪、鳳凰山天文台之外，麒麟潭也是適合夜觀天文的新興景點，南投縣為改善麒麟潭及小半天石馬公園周邊遊憩設施，獲交通部觀光局核定5000餘萬元，麒麟潭水上步道終於啟用，未來夜間更進行南投星空季主題晚會，吸引更多遊客到訪。

位於鹿谷凍頂山下的麒麟潭，清代原名大水堀，潭畔四周茶樹及檳榔香氣四溢，蔣故總統經國50年前將此命名為「麒麟潭」，早晚薄霧迷漫景色宜人，被譽為南投八大勝景之一，適合從事泛舟、垂釣或漫步潭邊。

縣長許淑華表示，鹿谷鄉是知名的避暑勝地，觀光局協助改善麒麟潭及石馬公園後，此次魚形廣場及水上步道啟用，後續環潭步道工程將在2個月內完工。另外，南投星空季繼清境國小首場晚會及鳶峰天文台剪綵啟用，第二場主題晚會也在麒麟潭舉行，歡迎全國民眾到鹿谷喝好茶、賞星星。

南投觀光處指出，麒麟潭是進入溪頭的第一站景點，過去雖少有遊客到訪，但只要喝過凍頂烏龍茶，就會發現這片13公頃的水域，就在凍頂山下，發音源自相近客家語「崠頂」，是著名的茶葉產區，湖光水色映照周邊山巒優美景色，夜間景致浪漫宜人。

此外新增麒麟潭周邊設施，包括130公尺長的水上步道、魚形活動廣場、更新闢200米步道鋪面，以串聯環潭人行賞景兼自行車騎乘步道、夜間照明設施、植栽、500米安全欄杆以及2處親水平台、賞螢步道等，其中魚形廣場及水上步道已完成，並配合星空季活動開放遊客使用。

南投縣府新增啟用鹿谷麒麟潭周邊設施，包括130公尺長的水上步道、魚形活動廣場、更新闢200米步道鋪面。圖／南投縣政府提供
南投縣府新增啟用鹿谷麒麟潭周邊設施，包括130公尺長的水上步道、魚形活動廣場、更新闢200米步道鋪面。圖／南投縣政府提供
南投縣府新增啟用鹿谷麒麟潭周邊設施，包括130公尺長的水上步道、魚形活動廣場、更新闢200米步道鋪面。圖／南投縣政府提供
南投縣府新增啟用鹿谷麒麟潭周邊設施，包括130公尺長的水上步道、魚形活動廣場、更新闢200米步道鋪面。圖／南投縣政府提供
南投縣府新增啟用鹿谷麒麟潭周邊設施，包括130公尺長的水上步道、魚形活動廣場、更新闢200米步道鋪面。圖／南投縣政府提供
南投縣府新增啟用鹿谷麒麟潭周邊設施，包括130公尺長的水上步道、魚形活動廣場、更新闢200米步道鋪面。圖／南投縣政府提供

南投 溪頭

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