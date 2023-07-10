台中清水衛生所重建完工 增設海線七區「長照管理中心」

台中市清水區衛生所原有建物結構不安全，還被測出氯離子過高，台中市議長張清照憂心出入民眾與工作人員安全，爭取重建；獲中央與市府支持，籌編5千多萬元原地重建完工，台中市長盧秀燕、議長張清照等人今天揭牌，有「兒童測驗發展室」與「日間照顧空間」，還增設海線七區的「長照管理中心」。

清水區衛生所矗立在清水里中山路92號，民國71年被檢出建物氯離子過高，結構安全鑑定耐震能力也不足。議長張清照爭取重建，他說，衛生所是幼兒注射疫苗、老人保健醫療的重要場所，許多家長、幼童與長輩出入，必須絕對安全健康。

盧秀燕今天揭牌時表示，衛生所等於是地區的家庭醫生，照顧村里健康；她5年前一上任，張清照議長就拜託一定要拆除重建，經多方努力，由衛生福利部撥款3400萬元補助，市府再籌編2千多萬元，合計經費5700多萬元，興建地上5層、地下1層的新衛生所大樓，設計上格外用心，外觀與百年的清水國小紅色外觀輝映。

盧秀燕說，清水衛生所每年服務3萬多人，且持續增加中；重建過程不僅要繼續服務醫療與疫苗注射，也要籌錢建設，大家是一起克服困難，終於今年完成。

重建後的清水衛生所，改善安全問題，也增加大約6成空間，也提供老人日間照護及幼兒空間，擴大服務能量，另設有長照管理中心，服務清水、沙鹿、梧棲與龍井、大甲、大安、外埔的長照服務；還有「營養中心」，提供諮詢服務。

衛生局指出，建物在原址重建，施工的兩年期間，暫遷在清水區公所設「臨時衛生所」繼續服務；重建時發生新冠肺炎情，衛生所人員一邊防疫，一邊整建，感謝鄉親的配合。