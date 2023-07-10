聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投調整清潔人力顧市容 將裝百支監視器抓亂丟垃圾
南投市民普遍反映道路旁垃圾、落葉堆積，有礙市容觀瞻，市長張嘉哲為此清潔隊人力配置，將道路清潔人力從6人增加至10人，並要求加強市區10條重要道路，並新增垃圾定點清運處，同步規畫裝設120支監視器，盼遏止亂丟垃圾行為。
南投市公所指出，清潔隊過去因人力配置等因素，導致市區部分道路出現垃圾髒亂、落葉堆積等問題，不少市民反映有礙市容觀瞻，甚至在臉書社團表達不滿，希望公所能夠協助改善，市長張嘉哲得知後與清潔隊檢討商議調整道路清潔人力。
南投市長張嘉哲今實勘道路清掃情形，他說，市容景觀最能代表一個城市進步與否，經確認清潔隊部人力及工作負荷量，道路清潔人力將從6人提升至10人，並要求加強市區10條重要道路，以縮短路邊垃圾停滯時間、避免道路骯髒。
清潔隊將針對管轄道路兩側進行清掃，每日清潔路線包含，華陽路（南陽路至福岡路）、祖祠路（彰南路至信義街）、復興路、民族路、南陽路、三和三路、彰南路一段、彰南路二段、南崗路等，其餘道路採定期巡查、不定期清掃方式處置。
清潔隊長林晉毅則說，除了道路清潔人力調整，加強清掃重點範圍外，清潔隊也訂下管理稽查機制，透過承辦人、班長等人員，定期與不定期的稽查清掃路線，若發現轄區道路有髒亂情形，會做記錄並通報責任區人員加強維護。
張嘉哲也提到，為便利市民，除清潔隊、市公所，再新增平山里集會所、中學西路底、舊監理站門口、縣府等4個定點收運處，開放早上時段丟垃圾，後續將全面檢討重要路口監視器位置，規畫再裝設120支監視器，盼遏止亂丟垃圾行為。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言