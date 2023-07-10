台中18日起抓非法改裝排氣管 最重罰3萬
台中市政府今天宣布，將啟動「靜城專案」2.0，18日起車輛如果使用未檢驗合格的排氣管就告發處分，違者可罰新台幣3000元到3萬元，不改善者可按次累罰。
台中市政府環境保護局表示，只要在台中市區內行駛車輛，如果使用未經主管機關審驗、認證或檢驗合格排氣管，以致妨害他人生活安寧就告發處分。
環保局統計，今年截至6月18日，公害陳情案中噪音比率達42％，其中改裝噪音車輛占多數。
環保局也在聯合攔查排氣檢測發現，改裝車排氣檢測不合格率達37.5％，其中未滿5年新車不合格數占半數以上，遠高於去年機車平均定檢不合格率3.8％，由於改裝排氣管多未裝空氣污染防制設備（觸媒轉化器），產生噪音及空污。
此外，環保局說，行政院環保署1日起公告加重夜間噪音車輛違規罰則，依台中市公告妨害安寧禁止行為，如果在夜間時段經攔查，首次使用非認證排氣管，將依法罰6000元及環境講習1小時，如果經聲音照相科技執法拍照超標案件，將罰3600元。
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