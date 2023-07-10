心電圖檢出小一生心房中隔破洞 醫手術補洞肯定中市府良政

一位7歲女童在國小新生心電圖檢查時發現她的心軸異常，經轉介到澄清醫院小兒心臟科進一步檢查，超音波檢查發現左心房和右心房之間的中隔破了兩個大洞，分別為0.9公分和1.2公分，兩個洞距離僅0.4公分，且合併右心房及右心室有擴大情形，所幸經心導管置放「心房中隔缺損關閉器」將破洞封住，女童的心臟已恢復正常。

負責手術的澄清醫院中港院區小兒心臟科主任何季麟說，他每年在台中市國小新生心電圖篩檢時，都會負責西屯區和大雅區國小的心電圖判讀，每年都會發現3到4例的兒童心房中隔缺損的病例，經實施心導管關閉術後，兒童的心臟都發展得很好，這是台中市政府提供國小新生心電圖檢查，嘉惠學童的醫療良政。

家長的不解的是，為何有這樣的破洞，小孩都沒有症狀？何季麟說，兒童時期的心房中隔缺損破洞，通常沒有明顯症狀，因為即使肺血流量增加，心肺仍能承受負荷，不過隨著年齡增長破洞擴大，如果血液流量增大，送進肺部的血液增多，造成肺部充血，就會出現呼吸急迫，運動時呼吸困難，易罹患呼吸道的感染，而右心房室也越來越擴大。當心臟擴大到一定程度，就有心臟衰竭及心律不整的危險。

何季麟說，心房中隔缺損破洞是先天性的疾病，與胎兒心臟卵圓孔未閉合有關，罹患率約一千分之一，機率不算很低，問題是小兒較難發現，通常是在年紀較長時，健康檢查發現有心雜音，再詳細檢查時才確診有心房中隔缺損。

他說，如果心房中隔破洞大於3~3.5公分，就可能需要以開刀方式修補破洞，因此建議新生兒最好加做心臟超音波篩檢，如有先天性心房中隔缺損破洞，在兩歲後、體重10公斤以上就可做心導管心房中隔缺損關閉器裝置，及早將破洞封住，以免後患。