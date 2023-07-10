歷史建築台中放送局 遭質疑活化不足

台中放送局2005年完成修復，目前以舉辦展覽、市集、講座等活動為主要功能。但市議員陳俞融指出，這些活動沒有與周遭歷史文化建築串聯，看不出活化成效，建議市府應整合整條電台街，搭配剛整理完成的水源廣場，配合前市長公館、孔廟等歷史建物群做整體再造，打造「北區文化廊道」。

陳俞融說，台中放送局去年參觀人次僅3萬8110人次，相較於西區的台中刑務所演武場建築群去年有21萬4823人次到訪，相差5倍餘，也顯示歷史文化建築群串聯的重要性。她說，放送局所在的電台街歷史悠久，但有位處偏僻巷內的地理區位問題，也亟待市府透過整體文化廊帶串聯，吸引遊客。

陳俞融表示，台中放送局是台中市的重要文化資產，應該加強維護和活化，並且連結在地特色，讓更多市民了解和欣賞，若打造「北區文化廊道」可以發揮歷史文化建築群聚效應，提升整體觀光價值及文化量能，營造整體街區的文化歷史感，配合一中商圈人潮，吸引更多文化觀光人潮，進而以文化帶動經濟與產業，建構台中文化城。

台中市政府文化局回應，歷史建築放送局是以文化創意、藝文展示結合餐飲服務及展演為主，每年5月舉辦「台中放送季」系列活動，為館舍例行年度封街盛事，歲末年終辦理織足計畫等主題展覽，結合歷史建築場域提供多元文化藝文活動，未來將持續推廣各項活動並結合志工導覽及觀光旅遊行程，以推動城市行銷。