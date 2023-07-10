台中擬推10%充電車格 恐排擠油車

台中市政府擬修正「台中市發展低碳城市自治條例草案」，訂定應設置10%低碳運具停車格，比中央規定高出數倍，議員質疑台中市連2年路外停車場銳減，逾100萬車主停車豈不雪上加霜？另中央公園充電柱7成以上塑膠袋封存，議員指市府推低碳「說一套做一套！」

交通局長葉昭甫說，交通部電動汽車充電專用停車位管理辦法草案，明確要求公有路外公共停車場充電車格需達2%，中央2035年不產油車政策，中市規劃2028年以10%充電車格為目標，兼顧電車油車需求。

國民黨議員楊大鋐說，樂見廣設充電樁車格，但台中小客車達100萬4932輛，各區停車位吃緊，他認為，市府不能顧此失彼，排擠一般車位，另要求闢建停車場速度要加快。

停車管理處表示，交通部統計4年來路邊汽車停車格位增加數5253格，六都之冠，總數14萬6925格，全國第四。市府投入98億闢建28座停車場，可提供6650汽車格、6405機車格，持續提供需求。

民進黨議員江肇國說，中央公園地下停車場487格停車位，僅開放12個充電車位，其他45支充電樁卻套塑膠袋封存，讓車主傻眼，質疑市府才宣稱要提升電動車友善環境，卻又製造充電不便，江肇國批市府「說一套做一套」。

江肇國建議，現有油車跟電車的停車格比例是2%，是否要調整到全市各停車場達10%，各地有不同的需求，市府須因地制宜，逐年依現況檢討調整。

停管處表示，中央公園地下停車場有51支充電樁，98格充電車格，之前「充電免費」時，尖峰時段同時約10幾輛車充電，其餘是充飽電但占用狀態。現改收費，自7月1日開始收費，充電車格未充電屬違規，才調整規劃12個充電車格，其餘改停車格，暫開放給一般車停放，彈性運用。

另中央公園全區配合綠色永續政策，超前部署51支充電樁，但電動車市占率還不普遍，開放12支充電樁供充電已夠用，未來逐步開放備用充電樁。