影／NONO爆性騷後神隱 朱海君扛家計今現身壓軸開唱

藝人NONO（陳宣裕）遭指控性騷擾甚至性侵後神隱，其妻子朱海君也遭質疑知情，而她今到南投客家文化節「靚靚草地音樂會」壓軸演唱，面對媒體詢問相關問題沒有回應，但心情看起來還不錯，上台後熱情開唱，更下台與民眾互動合照。

#Me too事件從政壇燒到演藝圈後，網紅小紅老師踢爆NONO性騷多達20人，甚至涉性侵，NONO發聲明「停止演藝工作，並深刻反省」後神隱，至今仍未向受害者道歉，其妻子朱海君也被質疑恐知情，受害網紅馮語婷怒嗆「她也非善類」。

事發後，朱海君獨扛家計維持演出行程，上月29日去台中商演，傳出一度淚灑現場；今天則受邀參加南投縣客家文化節「靚靚草地音樂會」，並擔任壓軸，原訂晚上6時許登台，但因現場音響設備出問題，延遲至6時55分才現身。

而她現身時遭媒體包圍，面對她心情是否已平復、其丈夫是否有與被害人聯繫道歉、NONO暫停演藝工作對家計有無影響等問題，她沒有回應，並在現場工作人員保護下快步上台，而上台後的她，心情看起來不錯，並未受到太大影響。

朱海君在台上唱了「一朵花」、「南下列車」等多首歌曲，並表示，後續將與「金曲歌王」羅文裕合作客家專輯，台下觀眾及歌迷也對她高呼「朱海君加油」，朱也回應向台下喊出「我愛你們」，期間也下台與民眾互動合影，現場氣氛熱烈。

藝人朱海君今到南投縣客家文化節「靚靚草地音樂會」擔任壓軸演唱。記者賴香珊／攝影

藝人朱海君（中）今到南投縣客家文化節「靚靚草地音樂會」，擔任壓軸演唱，下台開心與民眾互動合影。記者賴香珊／攝影

藝人朱海君（前排中）今到南投縣客家文化節「靚靚草地音樂會」，擔任壓軸演唱，下台開心與民眾互動合影。記者賴香珊／攝影

藝人朱海君今到南投縣客家文化節「靚靚草地音樂會」擔任壓軸演唱。記者賴香珊／攝影