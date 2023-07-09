氣候變遷影響蜂蜜產量 彰化推得獎「龍爺蜜」創造口碑

彰化縣員林市農會今天下午在員林市圓林園生態公園舉辦彰化縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑發表會，員林市農會希望透過評鑑打出「龍爺覓好禮，極品好蜜在彰化」口碑，增加農民收益。

今年彰化縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑結果，特等獎6名為永靖鄉顧沛瑩、田中鎮蕭萌仲、彰化市陳麗湫、花壇鄉許水柱、員林市張育郡及廖俊呈。

頭等獎15名，為彰化市梁家新及陳瑞承、員林市張家維、許桐瑋、劉松鶴及張魁元、福興鄉粘逢恩、二水鄉陳柏旭、李兆倫及陳世安、社頭鄉蕭家宏、黃宥嘉及周世昌、秀水鄉陳易成、田中鎮陳威年。

彰化縣長王惠美也一一贈匾表揚得獎蜂農， 行政院農業委員會輔導處長陳俊言、農業金融局長李聰勇、員林市長游振雄、員林市農會理事長張永鑫、常務監事王錫庸、總幹事張豐盛等人與會，現場也販售評鑑得獎蜂蜜及各項農特產品，民眾也可透過員林市農會向得獎蜂農訂購。

王惠美說，蜂蜜可說是液體黃金，評鑑需通過儀器檢驗無抗生素及農藥殘留，並評比色澤、香氣、風味等才能脫穎而出獲得特等獎及頭等獎，並以代表彰化縣的「龍爺蜜」品牌在各大展售活動販售及推廣。

員林市農會理事長張永鑫說，今天還特別邀請中醫師來告訴大家吃蜂蜜的好處，希望透過展售會，讓彰化的農民能夠有更好的收益，也邀請全國鄉親一起來品嘗彰化龍爺蜜。

拿下特等獎的蜂農顧沛瑩說，已連續二年受氣候變遷影響，蜂蜜產量減少，農會舉辦評鑑，打出國產蜜的口碑，一般市售蜂蜜品質不一，700公克的蜂蜜市售500、600元，但得獎的「龍爺蜜」可以賣到800、一千元，對蜂農將有幫助，。