彰化員林首座共融式公園 網路票選命名：兔馬鹿公園 遊具很多元

彰化縣員林市公14公園今天啟用，經民眾票選命名為「兔馬鹿公園」是員林第一座共融式公園，彰化縣長王惠美與員林市長游振雄等人今天主持啟用典禮，王惠美說，縣府與公所斥資3550多萬元興建的這座共融式公園，提供從小到老全齡化使用的遊憩場域，甚至還有貼心的設計能符合殘障小朋友的需求。

王惠美說，員林公14公園共融遊戲場，由彰化縣政府挹注2300萬元、員林市公所1250萬元，打造多元且共融的遊樂空間，成為員林市親子共遊休憩場所，讓小朋友盡情遊樂，大人也能放鬆身心，創下由縣府和公所合作的最佳典範。

公園名稱則由民眾參與命名，王惠美說，員林公所舉辦網路票選，最後以「兔馬鹿公園」(Tomorrow Park)最高票出線，意指公園是兔年完成，希望民眾明天(Tomorrow)還要再來玩之意，要讓大家流連忘返。

公園有多項設施都比較少見，讓人耳目一新，包括勇氣挑戰高塔是9.6公尺高的球型高塔，利用地形及遊具本身高度創造攀爬到達頂端俯瞰公園，再從滑道下來，讓小朋友能挑戰體能及膽量；還有刺激有趣的滑索，園區內還有戲沙區、消防體驗區，溜滑梯與盪秋千都有好幾座。

員林市長游振雄表示，由於內政部營建署規定今年1月24日起未檢驗合格的兒童遊具應拆除或封閉使用，員林有11個公園遊具不得不先封閉，許多家長都在反映，在缺乏公園遊具下，他們甚至要帶著小孩到外縣市去玩，希望公所能再增加公園遊具。

游振雄說，如今除了「兔馬鹿公園」完工，還有即將完工的龍燈公園、興建中的公19公園、寵物運動公園、百果山遊憩區等都再增加休閒遊憩設施，並再編列約880萬元進行目前封閉的公園遊憩設施等改善。

王惠美說，彰化縣目前有45處兒童遊戲場通過檢驗，縣府也利用員林龍燈公園滯洪池、三和公園地下停車場及彰化市延平公園地下停車場等大型公共建設開發的機會，融入全齡友善的公園綠地及遊具設施，在八卦山生態園區也投入約7千萬元及伸港自然生態教育中心旁投入約5千萬元經費，打造全新的主題遊憩公園，工程預計在今年底前完工。