穆斯林認證伴手禮專區 彰化這處旅遊點一次購足

交通部觀光局參山國家風景區管理處推動穆斯林友善觀光，今天在彰化縣埔心鄉魔菇部落休閒農場成立穆斯林認證產品專區，參山處長曹忠猷說，結合11家中彰業者推出超過30種清真食品及伴手禮，提供穆斯林旅客一站安心購物站，希望提升穆斯林旅遊吸引力。

曹忠猷表示，今天的穆斯林認證產品專區揭幕是一項里程碑，盼未來能再向國內外推廣。國人大都知道穆斯林朋友只能食用清真認證(Halal驗證標章)食品，主要是不可含有任何豬的成分、任何尖牙動物的成分以及含有酒精等，且必須經過回教教義的程序，但驗證食品在市面上不多，而影響穆斯林朋友來台旅遊的意願。

曹忠猷說，在台的穆斯林移工及留學生也有20多萬人，參山處推出全台唯一結合穆斯林友善場域觀光工廠與穆斯林產品專區，希望方便穆斯林旅客安心一次購足。

今天開幕活動邀請台中回教清真寺教友及穆斯林遊客們近百人現場體驗，包括台中回教清真寺董事長馬景仁、魔菇部落董事長方世文、中華民國觀光工廠促進協會理事長許立昇、阿聰師創辦人吳聰朝等人也到現場共襄盛舉。現場還送限量100元折價券吸引買氣，參山處和魔菇部落休閒農場合作，連續一個月在園區「多醣活動館」專區商品推出9折優惠，並配合名店節活動費消費滿888元即可參加抽獎，一般民眾也都可以來消費享優惠。

穆斯林認證產品專區共邀請11家中彰業者合作，共推出超過30種產品，包括魔菇部落的拾雲黑木耳養生露禮盒、阿聰師的流芋小芋仔、芋頭酥、奶油小酥餅；味榮的喔熊玫瑰蜂蜜醋及喔熊味噌醬油、大呷麵本家的原味麵線麵條；順泰蜜餞的各式蜜餞果乾；伊莎貝爾推出的法式杏仁及鳳梨酥等禮盒；廣源良推出的絲瓜水、寶大手工蜜麻花、阿堂黑米、富田的台灣梅片等等，讓國人及穆斯林朋友認識更多穆斯林認證產品。